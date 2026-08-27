La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 27 de agosto de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 27 de agosto de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este jueves.

7:53 Horas | FGR, con carpeta de investigación "muy sólida" contra Fernando Farías Laguna: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una carpeta de investigación "muy sólida" contra el contraalmirante Fernando Farías Laguna por huachicol fiscal y de quien este día se definirá su situación jurídica tras ser señalado de encabezar una red de contrabando de combustible.

"Esta persona que acaba de regresar de Argentina, expulsado de Argentina, a solicitud del gobierno de México, pues tiene una carpeta de investigación muy sólida, denunciada en su momento por el extitular de la Secretaría de Marina y por el actual titular de la Secretaría de Marina.

"Y hay suficientes datos para conocer que esta persona pues tenía una red que permitía la distribución de combustible que venía como contrabando, principalmente de los Estados Unidos", comentó.

7:51 Horas | Sheinbaum 'palomea' nombramiento de Imelda Castro como defensora de la 4T en Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que la designación de candidatos sólo le corresponde a Morena, pero respaldó el nombramiento de la senadora con licencia Imelda Castro como coordinadora estatal del partido en Sinaloa, tras destacar que lleva muchos años en el movimiento de transformación.

"Es una decisión de Morena a partir de sus requisitos o pasar la encuesta y la senadora por Sinaloa es quien, por lo que informó ayer Morena, gana la encuesta y es una mujer que tiene muchos años en el movimiento de transformación, que quiere a Sinaloa y como dije, tiene que ser una persona recta, honesta, amar al pueblo, amar a su estado y tener un proyecto para el estado de Sinaloa", comentó.

7:44 Horas | Presentan iniciativa contra doble nacionalidad para quienes aspiren a ser presidentes o gobernadores

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este jueves enviarán al Congreso la iniciativa de reforma contra la doble nacionalidad para quienes aspiren a ser presidentes, gobernadores o jefes de Gobierno en el caso de la Ciudad de México, a fin de que el interés nacional y la soberanía nacional sean los que los guíen.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que actualmente en la Constitución hay un vacío respecto a este tema, por lo que con la propuesta de la presidenta se establece claramente esta restricción, con lo que quedaría así:

"Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta a la mexicana.

"Quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante éste y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de esta Constitución".

Luisa María Alcalde señaló que una vez aprobada esta reforma se harán reformas a la Ley de Nacionalidad para establecer las reglas para renunciar a la doble nacionalidad ante autoridades mexicanas y de la cual se haya nacionalizado.

Mañanera de Sheinbaum hoy 27 de agosto: Video completo