Presentan iniciativa contra doble nacionalidad para la Presidencia y gubernaturas; Sheinbaum enviará reforma al Congreso

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la iniciativa “Renuncia a la Doble Nacionalidad para Presidencia y Gubernaturas”, con la que busca establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México sean exclusivamente mexicanos y no cuenten con otra nacionalidad.

La propuesta será turnada al Congreso de la Unión este jueves 17 de agosto de 2026 para su análisis durante el periodo ordinario de sesiones que comenzará el próximo 1 de septiembre.

Una vez que se inscriban para los cargos deben renunciar a otra ciudadanía si es que la tienen para garantizar que el interés de la Nación está por encima de cualquier interés personal”, resaltó.

¿Qué plantea la iniciativa?

Al presentar los cambios constitucionales, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la reforma contempla modificaciones al Artículo 86 de la Constitución, relativo a los requisitos para ocupar la Presidencia de la República.

De acuerdo con la propuesta, para ser presidenta o presidente se deberá:

En caso de contar con una segunda nacionalidad, renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidato o candidata.

En caso de contar con una segunda nacionalidad, renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidato o candidata. Ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos.

Haber residido en México durante al menos 20 años.

Ser hijo o hija de padre o madre mexicanos.

No tener ni adquirir otra nacionalidad.

La iniciativa también establece que quien ejerza la Presidencia no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta a la mexicana.

La iniciativa será ahora materia de análisis y discusión por parte de los legisladores, quienes deberán determinar si las modificaciones propuestas avanzan. Cuartoscuro

Restricciones durante el cargo

La propuesta precisa que esta prohibición incluiría el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, así como el ejercicio de derechos políticos inherentes a una ciudadanía extranjera o el acogimiento a la protección diplomática de otro país.

El incumplimiento de estas disposiciones sería sancionado conforme a lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución.

¿Cómo aplicará en gubernaturas y Jefatura de Gobierno?

La restricción planteada para la Presidencia de la República también se replicaría en los artículos 116 y 122 constitucionales, correspondientes a las gubernaturas de los estados y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

De esta manera, quienes aspiren a encabezar un gobierno estatal o la capital del país también tendrían que acreditar que no poseen otra nacionalidad o, en su caso, demostrar que renunciaron a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

Además de los cambios constitucionales, el gobierno federal propondrá modificaciones a la Ley de Nacionalidad para establecer las reglas y procedimientos mediante los cuales una persona con doble nacionalidad pueda formalizar su renuncia ante las autoridades mexicanas y las del país del que también sea nacional.

De esta forma, la iniciativa será ahora materia de análisis y discusión por parte de los legisladores, quienes deberán determinar si las modificaciones propuestas avanzan durante el próximo periodo ordinario de sesiones.