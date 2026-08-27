Sheinbaum respalda a Imelda Castro para encabezar la 4T en Sinaloa: “Tiene muchos años en el movimiento"

Este jueves 27 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio su opinión sobre la designación de Imelda Castro como coordinadora de la Defensa de la Transformación de Morena en Sinaloa.

Derivado de lo anterior, la mandataria respaldó el nombramiento, mismo que se perfila para convertirse en la candidata del partido a la gubernatura en las elecciones vcenideras en dicha entidad.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó la trayectoria de la senadora con licencia y aseguró que su designación fue única y exclusivamente resultado del proceso interno de Morena.

La senadora por Sinaloa es quien gana la encuesta. Es una mujer que tiene muchos años en el movimiento de transformación, que quiere mucho a Sinaloa”, afirmó.

Aunado a lo anterior, la jefa de Estado agregó que el perfil que encabece el proyecto de Morena en la entidad debe contar con principios y compromiso con la población. En ese sentido, calificó a Castro como una mujer recta y honesta.

Debe ser una persona recta, honesta, amar al pueblo, amar a su estado y tener un proyecto”, señaló la mandataria.

La jefa de Estado agregó que el perfil que encabece el proyecto de Morena en la entidad debe contar con principios y compromiso con la población. Cuartoscuro

¿Cómo se dio el nombramiento de Imelda Castro?

La definición de Imelda Castro ocurre en medio de una etapa de reorganización política de Morena en Sinaloa, entidad que atraviesa una coyuntura particularmente compleja después de la crisis política derivada de la salida de Rubén Rocha Moya del gobierno estatal.

Castro había formalizado desde junio su registro para participar en el proceso interno de Morena para definir a la persona que encabezaría la coordinación estatal con miras a la elección de 2027.

El proceso interno contempló a diversos perfiles que buscaban encabezar el proyecto de la llamada Defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa, previo a la definición de la candidatura para la gubernatura.

Con el respaldo expresado por Sheinbaum, Imelda Castro queda posicionada como la principal figura de Morena rumbo a la contienda por la gubernatura sinaloense.