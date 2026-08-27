Violan soberanía de pueblo binacional Tohono O’odham entre Sonora y Arizona

El gobierno tradicional de la Nación Tohono O’odham denunció que una veintena de oficiales de migración armados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) escoltaron a una cuadrilla de trabajadores de una empresa contratista que inició, durante la madrugada del 25 de agosto, las obras de construcción del muro fronterizo en la reserva indígena que comparte 100 kilómetros de línea Internacional entre Sonora y Arizona.

En un comunicado firmado por el chairman Verlon M. Jose y la vice chairwomen Carla L. Johnson, detallan que la incursión, que califican de ilegal, ocurrió a las 4:00 a.m. del martes, en tres puntos distintos de su territorio.

Los contratistas, que están en la Nación ilegalmente, fueron acompañados por agentes mientras trabajaban en tres lugares separados cerca de la frontera con camiones de perforación para realizar muestras de suelo y otras actividades”, denunció la autoridad tradicional del pueblo originario mexicano-estadunidense.

Daniel Sánchez Dórame

Tohono O’odham denuncia incursión en su territorio

Los Tohono O’odham advirtieron que un grupo de miembros de su pueblo permanecerá vigilante para evitar una escalada de los trabajos de construcción del muro fronterizo y que están dando prioridad a la seguridad personal de su gente y el territorio que han habitado ancestralmente, incluso siglos antes de que existiera la frontera entre México y Estados Unidos.

La autoridad tradicional afirma que la incursión de contratistas con maquinaria a su territorio representa una violación directa del Código Tohono O’odham.

Los oficiales del Departamento de Policía de Tohono O’odham (TOPD) estuvieron en la escena y han estado monitoreando la situación”, dicta el posicionamiento público.

Despliegan vigilancia con cámaras y sensores

Además, las autoridades federales están utilizando un globo de tecnología con cámaras y sensores para el monitoreo de vigilancia en la reserva indígena.

El DHS, la agencia encargada de la seguridad y vigilancia fronteriza, también desplegó en la zona a agentes, mientras continúa la presencia relacionada con los trabajos que se desarrollan en territorio de la Nación Tohono O’odham.

Daniel Sánchez Dórame

Continúan obras del muro en reservas y sitios sagrados

En tanto, los trabajos para construir el muro sobre reservas naturales y sitios sagrados de los Tohono O’odham continúan, a la par de una denuncia ante la Corte Federal de Distrito de Columbia en Washington, promovida por el pueblo originario binacional.

La autoridad tradicional del pueblo ha señalado que los trabajos y la presencia de contratistas y agentes en su territorio constituyen una incursión que consideran ilegal, por lo que un grupo de miembros de la comunidad permanecerá vigilante ante una posible escalada de las obras.

De esta manera, el pueblo Tohono O’odham, que comparte 100 kilómetros de línea Internacional entre Sonora y Arizona, mantiene la vigilancia de su territorio mientras continúan las obras de construcción del muro fronterizo y el monitoreo de la situación por parte de sus autoridades.

*mcam