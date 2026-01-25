Lotería Nacional: Resultados del Sorteo Zodiaco 1732 del 25 de enero de 2026

Este domingo 25 de enero, la Lotería Nacional celebra su Sorteo Zodiaco 1732, el cual tiene un billete conmemorativo por la participación especial de México en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se llevó a cabo del 21 al 25 de enero en Madrid, España.

La Fitur es una de las ferias más importantes del sector y México fue país invitado, una distinción que reconoce su importancia en el turismo internacional y le otorga una posición privilegiada para proyectar su oferta ante los principales actores del sector.

Como país invitado, México exhibió la riqueza de su patrimonio cultural, natural y gastronómico, así como la excelencia de sus servicios turísticos, reforzando su estrategia de promoción internacional en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La presencia de nuestro país en la Fitur además trascendió el recinto ferial mediante activaciones culturales en Madrid y otras ciudades europeas, llevando la esencia de México a espacios públicos a través de tradiciones, danzas y arte popular.

Si compraste un cachito o serie para el Sorteo Zodiaco 1732 para celebrar la participación de México en la Feria Internacional de Turismo, te contamos que el Premio Mayor para hoy es de 7 millones de pesos en una serie.

Esto significa que para hoy la serie consta de 120 mil emisiones, es decir, que los billetes van numerados del 00000 al 9999 por cada uno de los 12 signos del zodiaco. Cada cachito cuesta 20 pesos y la serie, 400 pesos.

¿Cuáles son los números ganadores?

¿Estás listo para cerrar enero con unos millones en la bolsa? Te invitamos a conocer a los ganadores del Sorteo Zodiaco 1732.

¿De cuánto es el reintegro hoy?

Un reintegro de la Lotería Nacional es la devolución de la cantidad que se invirtió al comprar billetes o ‘cachitos’ del Sorteo Zodiaco 1732. Cada sorteo define la forma en que se reparten los reintegros, y la decisión de cobrarlos o seguir participando recae en cada jugador.

En esta ocasión, el reintegro va para los billetes con el signo de Libra, terminación 6.

¿Cómo cobrar premios de la Lotería Nacional?

Si tu billete resultó premiado este domingo 25 de enero, puedes cobrar tu premio o reintegro en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Cajas de Pagos de Premios y Reintegros, Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

¿Cuál es el horario del sorteo de la Lotería Nacional?

El Sorteo Zodiaco Especial 1732 se lleva a cabo a las 20:00 horas de este domingo 18 de enero. Para seguir la transmisión en vivo, sintoniza el canal de YouTube de la Lotería Nacional - Sorteos Tradicionales.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es una institución gubernamental mexicana encargada de organizar sorteos y loterías con el objetivo de generar recursos para la asistencia pública.

Fundada en 1770, esta entidad tiene una larga tradición en el país y es conocida por sus diversos sorteos, como el Sorteo Mayor, Sorteo Zodiaco y Sorteo Superior, entre otros.

Los fondos recaudados a través de la venta de boletos se destinan a apoyar programas y proyectos sociales en beneficio de la población mexicana.

La Lotería Nacional no solo brinda la posibilidad de ganar importantes premios a sus participantes, sino que también contribuye al desarrollo y bienestar de la sociedad.

Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Nacional

El próximo sorteo de la Lotería Nacional es el martes 27 de enero. El Sorteo Mayor 399 estará dedicado al 60 aniversario de la Asociación de Mujeres Jefas de Empresa AC (AMMJE). El Premio Mayor será de 21 millones de pesos en tres series; cada cachito cuesta 30 pesos y la serie completa, 600 pesos.