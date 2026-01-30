Lotería Nacional: Resultados del Sorteo Superior 2870 del 30 de enero de 2026

Este 30 de enero, la Lotería Nacional celebra el esperado Sorteo Superior 2870, ¿estás buscando los números ganadores? Aquí encontrarás los resultados completos del Sorteo Superior 2870 de la Lotería Nacional.

El Sorteo Superior 2870, realizado este viernes 30 de enero, conmemora el centenario del natalicio del cantautor mexicano José Alfredo Jiménez.

El Sorteo Superior 2870 contaba con un premio mayor de 17 millones de pesos en 4 series. ¿Quieres saber cuáles fueron los números afortunados?

Sorteo Superior Lotería Nacional.

Los números ganadores de la Lotería Nacional los daremos a conocer al terminar la ceremonia.

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio o reintegro en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Cajas de Pagos de Premios y Reintegros, Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Nacional?

El próximo sorteo de la Lotería Nacional será el domingo 01 de febrero de 2026 con el Sorteo Zodiaco 1733, que promete un premio mayor de 7 millones de pesos. El Sorteo Zodiaco 1733 tiene un valor de 40 pesos por boleto.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es una institución gubernamental mexicana encargada de organizar sorteos y loterías con el objetivo de generar recursos para la asistencia pública.

Fundada en 1770, esta entidad tiene una larga tradición en el país y es conocida por sus diversos sorteos, como el Sorteo Mayor, Sorteo Zodiaco, Sorteo Superior, entre otros.

Los fondos recaudados a través de la venta de boletos se destinan a apoyar programas y proyectos sociales en beneficio de la población mexicana.