EU mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ratificó que la recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar continúa vigente.

Las autoridades estadounidenses identifican al hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán como uno de los principales líderes de la facción "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa. Según el comunicado oficial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Guzmán Salazar es un fugitivo que debe considerarse "armado y peligroso".

Cargos y acusaciones en Estados Unidos

La búsqueda de Guzmán Salazar se sustenta en una serie de acusaciones federales en diversos distritos de la Unión Americana. El Departamento de Justicia lo señala por conspiración para poseer con fines de distribución sustancias controladas, así como por la exportación de fentanilo y precursores químicos desde China hacia México para su posterior introducción en mercado estadunidense.

De acuerdo con el HSI, Iván Archivaldo, junto con sus hermanos Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, heredó y expandió las redes de narcotráfico tras la captura y extradición de su padre. El documento técnico subraya que la organización ha empleado tácticas de violencia extrema para mantener el control operativo de las rutas de trasiego.

El papel de 'Los Chapitos' en la crisis del fentanilo

El Gobierno de Estados Unidos ha incrementado la presión sobre esta facción del Cártel de Sinaloa debido a su presunta responsabilidad en la crisis de opioides sintéticos. El Departamento del Tesoro ha incluido a Iván Archivaldo en su "lista negra" (OFAC), lo que implica el bloqueo de cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición para que ciudadanos de ese país realicen transacciones con él.

Las investigaciones señalan que la estructura liderada por los hermanos Guzmán Salazar coordina el flujo de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas. El uso de laboratorios clandestinos en zonas urbanas y rurales de Sinaloa ha sido un punto focal en los informes de inteligencia compartidos entre agencias bilaterales.

Protocolos de captura y seguridad

La ficha de búsqueda activa advierte a la ciudadanía no intentar la detención del sospechoso por cuenta propia. La recompensa de hasta 10 millones de dólares se otorga bajo el Programa de Recompensas contra los Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado, a cambio de información que conduzca directamente al arresto o condena del individuo.

A nivel nacional, las fuerzas de seguridad mexicanas mantienen operativos de vigilancia en el noroeste del país, zona de influencia directa de esta organización. La cooperación internacional entre México y Estados Unidos sigue siendo el eje central para la localización de los objetivos prioritarios de la denominada "Lista de los más buscados".

