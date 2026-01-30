Gobierno federal condena la apropiación indebida de la Guelaguetza en espectáculo ecuestre

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) condena y rechaza el uso y aprovechamiento indebido del patrimonio de los pueblos indígenas y afromexicanos de Oaxaca por la persona moral denominada “Centro Cultural Ecuestre Domecq”, con motivo del evento “Show Ecuestre de Primavera La Guelaguetza”.

A través de una comunicación, la institución encabezada por Adelfo Regino Montes, originario de Santa María Alotepec, Oaxaca, en nombre del gobierno federal, reprobó “cualquier acto de uso y aprovechamiento indebidos, que vulneran la integridad cultural y lingüística de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y reafirma su compromiso con la protección de sus expresiones culturales tradicionales”.

En consecuencia, advirtió, “ejercerá sus atribuciones y facultades en la materia para encontrar las soluciones conducentes o, en su caso, promover las acciones jurídicas correspondientes”.

Ayer, Excélsior dio cuenta que una empresa vitivinícola organiza “Show, Guelaguetza ecuestre, tradición en movimiento”, en el Centro Cultural Ecuestre Domecq, en Texcoco, Estado de México, los días 14 y 15 de marzo próximo. El costo de los boletos va de los 300 pesos hasta los dos mil 300 pesos en palco VIP.

Por esto, la Secretaría de las Culturas y Artes (Seculta) de Oaxaca exigió a los organizadores el retiro inmediato y total de toda propaganda, publicidad y material promocional —físico o digital— que haga uso o referencia indebida a esta expresión cultural protegida.

La Guelaguetza, es patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Oaxaca, y se encuentra sujeta a un régimen especial de protección jurídica"

El INPI destacó que la guelaguetza es una forma de trabajo comunal similar al tequio y la ayuda mutua, con gran relevancia en las actividades rituales y agrícolas, particularmente en las fiestas familiares y comunitarias.

La festividad se vincula con las celebraciones de carácter religioso, cívico y popular denominadas “Lunes del Cerro” que se realizan en el “Cerro del Fortín”, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, las cuales se realizan cada año, los dos últimos lunes del mes de julio.

México reconoce y protege el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. De manera particular, el artículo 2o, apartado A, fracción IV, apartado B, fracción III, y apartado C, párrafo tercero, fracción I, de la Constitución Federal”

De igual manera, la Ley del INPI y la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas prevén mecanismos de protección a la propiedad intelectual colectiva y sanciones por el uso y aprovechamiento indebido del patrimonio cultural indígena y afromexicano.