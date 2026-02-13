Celebra Lotería Nacional Día del Amor y la Amistad con ‘kermés’ y sorteo especial

La Lotería Nacional se sumó este viernes a los festejos del 14 de febrero con una serie de actividades gratuitas en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México para promocionar, entre otras cosas, su sorteo especial No. 309, con un premio mayor de 27 millones de pesos en dos series.

Eduardo Jimenez Fernandez.

No solamente festejamos el Amor y la Amistad, sino la oportunidad de ser millonarios”, dijo a Excélsior Selene García, gerente de arte y diseño en la Lotería Nacional.

Eduardo Jimenez Fernandez

En el sitio se colocó el clásico registro civil de las kermés estudiantiles, otros juegos y dinámicas a las cuales eran invitados los curiosos y visitantes del Monumento.

Corazones promocionales de la Lotería Nacional entregados durante las actividades del Día del Amor y la Amistad para difundir el sorteo especial 309. Excélsior

Estamos invitando a toda la Ciudad de México para que vengan, se diviertan, tenemos juegos, tenemos tiro al arco, tenemos una pintadita de manos para formar un corazón (...) y lo más importante es que pueden comprar su cachito para jugar por 27 millones de pesos en el sorteo del domingo y si compran su cachito les damos un regalito”, agregó.

Las actividades se realizaron desde las 11 horas hasta las 15 horas. Estas coincidieron también con la vendimia del 14 de febrero que organizó la Jefatura de Gobierno.

El sorteo especial No. 309 de la Lotería Nacional, que coincide con la emisión del cachito conmemorativo del Día del Amor y la Amistad, se llevará a cabo este domingo 15 de diciembre.

«pev»