Consolidan Patty Ruibal y Toño Astiazarán Cuarto Congreso de la Familia ante más de mil 500 asistentes

Historias de vida que inspiran, experiencias de superación y herramientas para fortalecer los lazos familiares reunieron a más de mil 500 asistentes en la cuarta edición del Congreso de la Familia, inaugurado por el presidente municipal Antonio Astiazarán y su esposa, Patricia Ruibal Zaragoza, presidenta de DIF Hermosillo.

Patricia Ruibal Zaragoza, acompañada de su esposo Antonio Astiazarán, sus hijos Antonio, Patricia y María Paula, así como de Madeleine Bonnafoux Alcaraz, directora general de DIF Hermosillo, dio la bienvenida a un público donde predominó la energía juvenil, con estudiantes de Hermosillo, Guaymas y el poblado Miguel Alemán.

“Hoy quiero pedirles que escuchen con los oídos, pero también con el corazón. Tal vez hoy escuchen algo que les haga reflexionar, que les dé valor para tomar una decisión, para pedir perdón, para volver a intentarlo o simplemente para creer un poquito más en ustedes mismos. Si eso sucede, todo el congreso que hemos organizado ha valido la pena”, expresó Patty Ruibal.

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Lo que hace cuatro años comenzó como un sueño se ha consolidado como un espacio de encuentro y aprendizaje que ha llegado a más de 5 mil personas, desde su primera edición en 2023, cuando reunió a 800 asistentes, hasta convertirse en un Congreso que aspira a ser una tradición para Hermosillo.

“Les confieso que para mí es muy motivante como presidente municipal siempre poner en el centro de las políticas públicas, de los programas, a las personas, a los seres humanos, y junto a ello también, por supuesto, a las familias, porque no habrá, siempre lo he dicho, una sociedad justa, una sociedad armónica, una sociedad segura, si no empezamos por lo más importante, que es fortalecer a la familia”, mencionó Toño Astiazarán.

El programa contempla cinco conferencias, una de ellas por parte de Emilio Betancourt, con “Es momento de decidir”; Isabella Springmühl, “Todo comienza con un sí”; Diego Zepeda, “La apuesta que cambió mi vida”; Farid Dieck, “Construyendo un sentido”; y Roberto Morales “RobeGrill”, junto a su padre Andrés Morales, con “La fuerza de dos generaciones”.

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El Gobierno Municipal, a través de DIF Hermosillo, refrenda el compromiso de colocar a las familias en el centro de sus políticas públicas, mediante programas, encuentros y actividades que fortalezcan los vínculos familiares, fomenten los valores y contribuyan a construir una sociedad más unida, solidaria y segura.

Asistieron también Drew Hoster, Cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo; María Lizette Salazar López, directora de la Familia de DIF Hermosillo; así como estudiantes de Cecytes, CBTIS 132, Colegio Larrea, CDI Alfaes, Tec de Monterrey, Instituto Vanguardia, Colegio Regis, Unilíder, Tec Milenio e Instituto Irlandés, entre otras instituciones educativas.