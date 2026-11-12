Cae sujeto por privar de la vida a su pareja y dejarla en una carretera de BCS

Después de más de dos años de permanecer prófugo de la justicia, un sujeto fue detenido por el delito de feminicidio por elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), de la Fiscalía General de Justicia de Durango.

El detenido había participado en el asesinato de su pareja sentimental en el estado de Baja California Sur.

La dependencia estatal informó que la detención de Christopher “N” se dio mediante un mandato judicial otorgado por un juez de aquella entidad, por el delito de feminicidio en perjuicio de Reyna Margarita García Valdivia, quien perdió la vida a causa de un traumatismo craneoencefálico severo.

Los hechos ocurrieron el 21 de julio del 2024, cuando Christopher “N” y Reyna Margarita circulaban por la carretera Cabo San Lucas-Todos Santos, en Baja California Sur, a bordo de un vehículo Ford, línea Ranger, color azul, momento en el que el ahora indiciado golpeó con un objeto contuso a García Valdivia, provocando que cayera de la unidad en movimiento a la altura del kilómetro 88+100, dejándola sin vida en el lugar.

Tras las investigaciones y en coordinación con autoridades del estado de Baja California Sur, elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) adscritos al grupo de Exhortos y Colaboraciones, cumplimentaron un mandato judicial en contra de Christopher en la localidad San Sebastián del municipio de Gómez Palacio, en la Comarca Lagunera del estado, para ser puesto a disposición del Juez que lo reclamaba.

Detienen a feminicida por privar de la vida a su pareja

Por ABC Noticias

En el estado de Nuevo León, una mujer de aproximadamente 30 a 35 años fue privada de la vida por su pareja sentimental durante la noche del martes en la colonia Paseo de la Loma, en Apodaca.

Los hechos fueron reportados en un domicilio ubicado sobre la calle Copán, donde la víctima fue encontrada sin vida y presentaba signos de violencia, principalmente en la cabeza y el cuello.

Tras el reporte, elementos de seguridad y autoridades investigadoras se movilizaron hasta el lugar, donde procedieron a acordonar la vivienda y un vehículo que presuntamente pertenecía a la pareja.

De acuerdo con versiones de vecinos, la mujer habría sufrido constantes episodios de violencia familiar. Incluso, señalaron que el agresor ya había sido detenido en distintas ocasiones por policías municipales, debido a este tipo de conductas.

Luego del feminicidio, el hombre fue detenido por las autoridades. Trascendió que presuntamente contaba con una orden de búsqueda por parte de la justicia del estado de Tamaulipas.