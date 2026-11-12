Iglesia pide que políticos miren y sirvan a un pueblo “sediento de paz”

Al culminar los trabajos de su 121 asamblea plenaria, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) solicitó a quienes aspiran a un cargo de elección popular en el 2027 “mirar al pueblo y servir al pueblo” cuando se conviertan en autoridad.

En conferencia de prensa los obispos católicos de México, precisaron que el país vive tiempos políticos y sociales muy complicados “causados por la violencia, la división y la presencia del crimen organizado” así como una “corrupción generalizada”.

En un escenario como el actual, las autoridades de la iglesia católica demandaron a los futuros candidatos y candidatas respetar la dignidad humana de todos los mexicanos.

Consideraron que no se trata de que los políticos o candidatos les resuelvan la vida a las personas; sino más bien de impulsar condiciones para que la gente pueda salir adelante por su esfuerzo y trabajo.

Lo anterior demanda que prevalezca la paz en el país.

Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general de la CEM, planteó que “los que más queremos los obispos es la paz en todo México, en las últimas contiendas políticas en las elecciones pasadas ha mucha violencia incluso contra candidatos.(…) Pedimos paz, pedimos justicia, pedimos el respeto a la dignidad humana, pedimos que los políticos miren al pueblo y sirvan al pueblo, el pueblo está ahorita sediento de paz sus comunidades, de verdad y que les ofrezcan soluciones para poder ellos desarrollar sus propias actividades económicas”.

El mensaje dirigido a la sociedad mexicana por parte de los obispos, reprobó que las pugnas políticas polaricen, dividan y confundan a la sociedad.

También criticó que se emitan leyes que busquen “silenciar las voces disidentes y críticas”.

En su momento, el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) monseñor Jaime Calderón destacó que el tema de la paz en México es necesario para lograr un futuro más humano para todos en donde las libertades se respeten.

Ante los medios de comunicación resaltó que “todos tenemos el derecho a transitar por nuestro país, aunque sean las horas de la noche, necesitamos entonces un país donde realmente nos sintamos en casa, donde nadie nos cohíba, donde nadie nos diga a qué hora se deben de hacer las cosas, donde no haya estos obstáculos, esto que hemos denunciado de cobro de piso de las regiones que se disputan entre carteles”.

Respecto a si acompañarán en algún momento a la delegación del EZLN en su arribo a la Ciudad de México en las próximas semanas, la jerarquía católica puntualizó que respeta todas las expresiones de solidaridad con las madres buscadoras, pero no tiene contemplado participar en ninguna actividad organizada por el grupo chiapaneco.