Partido Verde impulsa reformas para combatir la explotación infantil

Con el propósito de fortalecer la protección de los niños y evitar su explotación, el Partido Verde propuso modificar la legislación federal en trata de personas.

La propuesta plantea incorporar un párrafo en el artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el objetivo de establecer disposiciones que permitan proteger a niñas, niños y adolescentes utilizados para obtener recursos económicos mediante explotación infantil.

Asimismo, advirtieron que algunas de estas prácticas funcionan mediante esquemas de control ejercidos por adultos, quienes asignan espacios en la vía pública y administran el dinero recaudado. Por ello, subrayaron importante saber distinguir entre situaciones de pobreza e indicios de explotación.

Para finalizar, el Partido Verde, recalcó que mantendrá su respaldo a las iniciativas que contribuyan a prevenir la explotación infantil y garantizar el respeto de los derechos de la niñez.