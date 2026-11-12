Inicia recorrido 2026 del Museo de la Suerte en seis estados del país

El Museo de la Suerte de la Lotería Nacional retomará su gira nacional el domingo 15 de noviembre en Metepec, Estado de México, para conmemorar los 256 años de historia de la institución. La iniciativa, que ofrece acceso completamente gratuito, recorrerá plazas y espacios públicos de seis entidades federativas con el objetivo de acercar el patrimonio cultural y recreativo de los sorteos a las familias mexicanas.

La jornada inaugural se llevará a cabo de 11:00 a 19:00 horas en la Plaza Benito Juárez García de Metepec. Posteriormente, la unidad móvil continuará su trayecto en Cuernavaca, Morelos, el 18 de noviembre; Acapulco, Guerrero, los días 21 y 22; y Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el 25 del mismo mes. La ruta seguirá por Puebla, Puebla, los días 28 y 29 de noviembre; Veracruz, Veracruz, el 1 de diciembre; Xalapa, Veracruz, el 3; San Pedro Cholula, Puebla, los días 5 y 6; para concluir en Córdoba, Veracruz, el 8 de diciembre.

Tras la favorable recepción obtenida durante su primera edición en 2025, la exposición itinerante regresa instalada en una unidad móvil adaptada con dinámicas interactivas diseñadas para visitantes de todas las edades. Entre sus principales atractivos destacan la Lotería Mexicana Gigante y la Ruleta de la Suerte, además de espacios temáticos como la Cabina de los Niños Gritones, la Galería de los Ganadores, México Siempre Gana, la Esfera de los Sueños, La Alegría de Ganar y la Alberca de los Sueños.

Con este despliegue territorial, la institución busca difundir su legado histórico y social mediante actividades participativas en el espacio público. Bajo la premisa de que "con Lotería Nacional ganas tú, gana México", el proyecto mantiene vigente la memoria colectiva con nuevos públicos a lo largo del país.