Localizan sin vida a niño desaparecido; detienen a su madre, padrastro y tía

En un operativo fueron localizados los restos del pequeño Daniel Maximiliano Rojas Suárez, de 4 años, quien fue reportado como desaparecido.

Por este hecho fueron detenidos su madre, su padrastro y una tía del menor, quien presuntamente fue reportado desde el pasado domingo 13 de septiembre.

Las autoridades emitieron una Alerta Amber y su ficha fue profusamente difundida. Sin embargo, las investigaciones e interrogatorios condujeron a los investigadores y peritos a regresar a la zona del fraccionamiento Coapexpan, donde sus restos fueron localizados en bolsas.

Las autoridades no han especificado los motivos del deceso y las implicaciones de cada uno de los detenidos en este caso.

El despliegue del protocolo Alerta Amber en México constituye el mecanismo oficial de coordinación entre autoridades, medios de comunicación y ciudadanía para la localización inmediata de niñas, niños y adolescentes en riesgo inminente.

Sin embargo, en casos donde las investigaciones revelan que la desaparición está ligada al círculo intrafamiliar directo, los protocolos de la fiscalía se reorientan hacia el entorno de custodia legal y convivencia del menor.

Las metodologías de interrogatorio y análisis del entorno inmediato permiten a las unidades especializadas en feminicidios y delitos contra la infancia identificar inconsistencias en los reportes iniciales para acelerar el esclarecimiento de los hechos.