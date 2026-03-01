Localizan nueva fosa clandestina en Concordia, Sinaloa

Madres buscadoras localizaron una nueva fosa clandestina, a poca distancia del sitio donde fueron encontrados los restos de algunos de los mineros secuestrados en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa.

Madres buscadoras hallan una nueva fosa clandestina Especial

El hallazgo fue realizado por integrantes del colectivo Por las Voces Sin Justicia, quienes acudieron a la comunidad de El Verde, acompañadas por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, y resguardadas por elementos de las distintas corporaciones policíacas.

Restos óseos

Durante las pesquisas se ubicaron 10 campamentos vinculados al crimen organizado en un sitio cercano a la mina. AFP

La fosa fue encontrada en una parcela agrícola, y de su interior extrajeron los restos óseos de al menos una persona, de acuerdo a la información proporcionada por dicho colectivo de madres buscadoras.

El colectivo Por las Voces Sin Justicia había solicitado apoyo para la búsqueda, luego del descubrimiento de otras cinco fosas en esa comunidad, después de un operativo federal.

Donde hallaron a 5 mineros

La primera fosa fue localizada el pasado 5 de febrero, y de acuerdo a las autoridades, se extrajeron 10 cuerpos; al menos cinco de ellos han sido identificados como parte de los diez mineros desaparecidos uno días antes en ese municipio.

En un segundo predio fueron encontradas otras cuatro fosas, con igual número de cuerpos, los cuales permanecen sin identificar. Sin embargo, los predios continúan resguardados por las autoridades, esperando reanudar las búsquedas.

Con este nuevo hallazgo, sumarian unos 15 cuerpos encontrados dentro de fosas clandestinas, todos en la comunidad de El Verde, municipio de Concordia.

