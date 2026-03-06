Incendio en Punta Zicatela, por falla en instalación eléctrica: Fiscalía de Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que, de acuerdo con los primeros peritajes, no hay indicios de que el incendio registrado en la zona de Punta Zicatela haya sido provocado y que pudo ser iniciado por una falla e la instalación eléctrica.

La institución explicó que las investigaciones continúan mediante métodos científicos y análisis periciales especializados para determinar la mecánica exacta del siniestro ocurrido en esa zona de Puerto Escondido.

De acuerdo con el reporte del C2 de Santa María Colotepec, el incidente fue reportado tras detectarse un incendio en la intersección de las calles Alejandro Cárdenas y Héroes Oaxaqueños.

Tras la alerta, al lugar acudieron rescatistas, bomberos y primeros respondientes para controlar el fuego y realizar las primeras labores de atención.

Posteriormente, la Fiscalía de Oaxaca desplegó un equipo multidisciplinario integrado por personal ministerial, pericial y agentes de investigación para realizar las diligencias correspondientes.

Peritajes descartan uso de acelerantes

La FGEO detalló que los trabajos periciales realizados en el sitio no detectaron la presencia de aceleradores, combustibles u otras sustancias que sugieran que el incendio haya sido provocado de forma intencional.

Los análisis iniciales permitieron establecer el punto de origen del fuego, el cual se extendió hacia varios locales comerciales ubicados en la zona.

De manera preliminar, los indicios localizados apuntan a que el incendio habría iniciado por una falla en la instalación eléctrica de uno de los establecimientos.

La institución precisó que estos resultados forman parte de una investigación en curso y que las diligencias continuarán para confirmar la causa exacta del siniestro.

Continúan investigaciones

La Fiscalía reiteró que el caso se investiga con base en evidencia científica y técnicas periciales especializadas con el objetivo de esclarecer completamente los hechos.

Además, señaló que el trabajo coordinado entre autoridades de seguridad, cuerpos de emergencia y personal ministerial permitió atender el incidente y preservar el área para el desarrollo de las investigaciones.

La dependencia indicó que el proceso se realiza conforme a los protocolos legales establecidos y bajo criterios de transparencia y certeza jurídica.

Incendio consume 60 negocios y cabañas

Un incendio de gran magnitud consumió cerca de 60 cabañas y negocios en la zona turística de Punta Zicatela, en Puerto Escondido, Oaxaca, durante la madrugada de este viernes. El fuego comenzó alrededor de la 1:30 horas y se propagó rápidamente debido a que las techumbres estaban cubiertas con palapas, material altamente inflamable que facilitó la expansión de las llamas.

Las estructuras afectadas incluyen restaurantes, locales comerciales y hostales, lo que representa un fuerte golpe para la actividad turística y económica de la región.

