“Lobo Menor” fue trasladado a Bogotá; lo ligan al asesinato de Villavicencio y al CJNG

La detención de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias ‘Lobo Menor’, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, desempolvó el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, perpetrado el 9 de agosto de 2023 en el norte de Quito.

El sospechoso llegó a Colombia procedente de México, donde días antes ya había sido interceptado en el aeropuerto internacional de la capital al intentar ingresar con documentos falsos. Aquella maniobra anticipaba una estrategia de fuga sostenida desde 2022, cuando su rastro se perdió tras obtener un régimen de libertad condicional.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, precisó en sus redes sociales que Morales fue capturado con ayuda de la policía de Colombia y la policía de México.

Con ayuda de la Policía de Colombia, después de seguimientos en Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México, la policía mexicana ha capturado a uno de los asesinos más grandes del mundo, sindicado de asesinar al candidato Villavicencio en Ecuador. Como resultado de la operación “JERICÓ” realizada en las últimas horas, se dio con la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales alias LOBO MENOR en el sector de Polanco en la Ciudad de México”, aseguró.

En las próximas horas se daría la extradición del criminal hacia Ecuador.

Considerado uno de los hombres más buscados por Ecuador y miembro de Los Lobos, sobre él pesaba una notificación roja de Interpol por homicidio. Su detención se concretó cuando agentes de Migración Colombia detectaron inconsistencias en un pasaporte colombiano apócrifo y confirmaron su identidad real.

La Fiscalía ecuatoriana sostiene que “actuó como el enlace clave entre la cúpula de la organización criminal y los ejecutores materiales” del asesinato, articulando la logística y la transmisión de órdenes. En esa estructura también aparecen figuras como Carlos Angulo, alias ‘Invisible’, ya condenado, y alias ‘Pipo’, quien habría autorizado el crimen desde el extranjero.

La hipótesis judicial añade que el atentado fue financiado por disidencias de las FARC, mediante operadores como ‘Gordo Luis’, en una red que conecta economías ilegales y estructuras armadas en varios países.

El asesinato de Villavicencio ocurrió al término de un acto de campaña, cuando una ráfaga de alrededor de 40 disparos lo alcanzó frente a decenas de testigos. El excandidato, de 59 años, fue trasladado de urgencia a un centro médico donde se confirmó su muerte, en un episodio que marcó un punto de quiebre en la historia política reciente de Ecuador.

En las próximas horas se daría la extradición de "Lobo Menor" hacia Ecuador. X

“Lobo Menor” y sus conexiones con el CJNG

La captura de ‘Lobo Menor’ también revela conexiones operativas en la Ciudad de México, particularmente en Polanco, un enclave de alto nivel económico que en los últimos años ha sido escenario de operaciones vinculadas al crimen organizado.

El detenido fue identificado por autoridades mexicanas, encabezadas por Omar García Harfuch, como un operador relevante de ‘Los Lobos’, con vínculos en narcotráfico, sicariato y coordinación de envíos de droga hacia Norteamérica en colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Su perfil encaja en una lógica criminal transnacional: supervisión logística, rutas internacionales y enlaces entre organizaciones. En paralelo, datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México apuntan a la presencia de múltiples grupos delictivos en la capital, algunos con influencia creciente en zonas exclusivas.

Polanco, tradicionalmente asociada con seguridad y poder económico, ha sido también escenario de detenciones de alto perfil como la de Vicente Zambada Niebla en 2009, así como de ataques recientes contra operadores vinculados a distintos cárteles.

En ese contexto, la captura de ‘Lobo Menor’ no es un episodio aislado, sino parte de una secuencia que evidencia cómo las redes criminales internacionales han extendido su alcance hacia espacios urbanos estratégicos, combinando finanzas ilícitas, violencia y logística global.

La investigación en curso busca determinar hasta qué punto su papel fue decisivo en la coordinación del magnicidio. Para la Fiscalía, los indicios son contundentes: no solo conocía los detalles del atentado, sino que habría sido un actor central en su ejecución, dentro de una cadena de mando que conecta cárceles, territorios y organizaciones más allá de las fronteras.

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