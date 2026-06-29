Lluvias en Puebla dejan 16 restaurantes inundados y pérdidas millonarias

En total 16 restaurantes resultaron afectados por las inundaciones dominicales provocadas por un aguacero; cuatro están considerados en pérdida total, informó el presidente de la Canirac, Juan José Sánchez Martínez.

En entrevista, destacó que en la plaza comercial Al Centro, ubicado en el Centro Histórico, el agua alcanzó dos metros de altura, por lo que el mobiliario quedó flotando o en el fondo, como en el caso de uno de sus afiliados: La Hacienda.

Mario Cordero, gerente de Drenaje de Agua de Puebla, concesionaria de los servicios de drenaje y alcantarillado, justificó las anegaciones debido a que la infraestructura pluvial de apenas 114 kilómetros, y los más de 3 mil 500 kilómetros de drenaje residual, fueron rebasados por el aguacero de 65 litros por segundo registrados en menos de dos horas; además de que alcantarillas y bocas tormenta fueron taponeadas por granizo y basura acumulada.

Empero, para el Gobierno de Puebla, las inundaciones en la capital son consecuencia de que el gobierno estatal panista de hace 14 años, bloqueó las conexiones del drenaje pluvial del bulevar 5 de Mayo, la principal vialidad angelopolitana.

El flujo de agua hacia las plantas de tratamiento se vio obstruido debido a que las alcantarillas quedaron taponeadas por la acumulación de granizo y basura en la vía pública. Especial

En conferencia de prensa, el coordinador del gabinete, José Luis García Parra, recordó que en 2012, cuando era gobernador Rafael Moreno Valle, se cubrió con concreto hidráulico esta arteria de casi 6 kilómetros de longitud, sin realizar las obras complementarias a la tubería para lluvia.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier pidió al Ayuntamiento de Puebla elaborar un estudio en materia hidrológica; en tanto, solicitó a Agua de Puebla un dictamen sobre las condiciones de la red hidráulica y pluvial.

José Juan Ayala, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, apuntó que mil comercios del primer cuadro capitalino resultaron afectados por el apagón registrado la noche del 28 de este junio, lo que generó pérdidas millonarias sobre todo en restaurantes y tiendas.