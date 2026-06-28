Lluvias fuertes dejan una persona muerta en Puebla

Una fuerte lluvia dejó una persona muerta y una lesionada en el estado de Puebla, luego de que un árbol cayera encima de su camioneta cuando circulaban por la recta a Cholula.

Varias zonas de la ciudad resultaron afectadas, el Centro Histórico, bulevar 5 de Mayo y la Central de Abasto registraron importantes inundaciones, algunos automóviles quedaron varados.

Los servicios de emergencia y personal de Protección Civil acudieron a las diferentes zonas afectadas para ayudar a la población y a los automovilistas.

Se recomienda a los automovilistas y a la población extremar precauciones, ya que las lluvias continuarán.

Continuarán las lluvias

Para el día de mañana, canales de baja presión, una circulación ciclónica y vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, el ingreso de humedad del océano Pacifico y golfo de México y la onda tropical número 13, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la República Mexicana, y con posible caída de granizo en el norte, occidente y centro del territorio nacional.

A su vez, una línea seca en el norte de México ocasionará vientos fuertes en la citada región.

Finalmente, la onda tropical número 12 continuará su desplazamiento hacia el oeste y dejará de afectar al territorio nacional durante las primeras horas del lunes.