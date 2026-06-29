Tormentas dejan al menos 600 viviendas dañadas en Veracruz

Las tormentas de la última semana dejaron entre 600 viviendas afectadas en Veracruz, además de socavones, caminos dañados, deslaves y comunidades incomunicadas, según el corte estatal al 29 de junio de 2026.

A las afectaciones ya confirmadas en la Sierra de Zongolica, el norte serrano y el corredor costero, se suman daños en Isla y Catemaco, donde las lluvias golpearon infraestructura urbana y rural.

En Isla, las precipitaciones intensas provocaron inundaciones en colonias bajas, anegamientos en viviendas y afectaciones en caminos de acceso a comunidades agrícolas. Autoridades municipales reportaron pérdidas de enseres, lodo dentro de casas y cortes temporales de energía.

En Catemaco, las lluvias generaron desbordamientos de arroyos, daños en viviendas cercanas a zonas de escurrimiento y afectaciones en la red vial secundaria. Brigadas de Protección Civil realizaron desazolve y retiro de material arrastrado, además de evaluar estructuras dañadas por la corriente.

Los daños más severos continúan concentrados en Magdalena, donde se activaron los planes DN‑III‑E y Tajín por derrumbes; en Coyutla, con comunidades incomunicadas; y en Zontecomatlán, donde los deslaves obligaron a habilitar pasos provisionales.

En Úrsulo Galván y La Antigua, las inundaciones urbanas alcanzaron hasta medio metro de agua.

De acuerdo con los reportes de meteorología, junio cerró con 32 por ciento más lluvia de lo normal, lo que ha presionado a municipios con infraestructura hidráulica limitada.

Las autoridades prevén nuevas precipitaciones entre el 1 y 2 de julio, lo que podría complicar zonas ya vulneradas.