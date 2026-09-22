¡Alerta por fuertes lluvias! Suspenden clases dos días en Chihuahua

Derivado de las alertas emitidas por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) por el pronóstico de fuertes lluvias en las próximas 24 horas, la Secretaría de Educación de Chihuahua anunció la suspensión de clases en el sector público y privado en escuelas de la zona norte del estado.

Esta disposición entró en vigor a partir de la tarde del martes 22 de septiembre y continuará durante todo el día miércoles 23 y abarca los municipios de Ciudad Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero.

La medida fue acordada en coordinación con las secciones 8ª y 42ª del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), e incluye a escuelas públicas y particulares de los subsistemas estatal y federalizado de todos los niveles académicos: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidades.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, señaló que estas acciones responden a la necesidad prioritaria de salvaguardar la integridad física de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como de docentes, directivos y personal de apoyo.