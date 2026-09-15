Senado aprueba que jóvenes en Servicio Militar apoyen al Ejército en desastres naturales

Con el voto unánime de 104 legisladores, el pleno del Senado avaló una reforma para que los jóvenes que realizan el Servicio Militar Nacional sean también un cuerpo de reserva para apoyar al Ejército Mexicano en las labores de auxilio a la población afectada por desastres naturales.

Propuesta por el hoy senador priista con licencia, Miguel Riquelme, la reforma ordena que "durante la instrucción del Servicio Militar Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional impartirá a los conscriptos capacitación básica en materia de protección civil, gestión de riesgos, primeros auxilios y actuación ante emergencias y desastres naturales".

"En su caso, la Secretaría de la Defensa Nacional podrá solicitar el auxilio de los conscriptos para apoyar a la población de su comunidad, estado o región, en términos del Reglamento respectivo", precisa.

Con la observación positiva de la propia Defensa, la reforma, que fue enviada a la Cámara de Diputados, constituye un reconocimiento a la experiencia del Ejército Mexicano en tareas de protección civil, especialmente en la operación del Plan DN-III, explica la exposición de motivos del dictamen aprobado ayer.

Capacitación para Plan DN-III

El documento recuerda que el Plan DN-III permite el despliegue de "personal militar entrenado para labores de rescate, evacuación, primeros auxilios y apoyo a la población afectada".

"La participación constante de las Fuerzas Armadas en emergencias y desastres ha demostrado que la coordinación institucional es más efectiva cuando existe conocimiento básico entre quienes auxilian a la población, de modo que la incorporación de tales contenidos en la instrucción de conscriptos profundiza la importancia social del Servicio Militar sin alterar su naturaleza", señala el dictamen.

Formación social

El senador priista Gabriel Elizondo, suplente de Miguel Riquelme, expresó que "detrás de esta iniciativa existe una convicción sencilla, pero profundamente significativa: estar preparados para cuidar la vida de nuestra gente cuando más lo necesita; porque prevenir, auxiliar y proteger también son formas de servir a México".

"Estamos frente a una reforma con una profunda vocación social y un claro sentido humano; una reforma que apuesta por la prevención, por la preparación y por la solidaridad como herramientas para proteger a los mexicanos", aseguró.

El legislador añadió que el alcance de la reforma "puede traducirse en miles de jóvenes mejor capacitados en comunidades más resilientes y ciudadanos capaces de actuar ante alguna contingencia con responsabilidad, conocimiento y sensibilidad cuando una emergencia pone a prueba a una familia, a una comunidad o a toda una región".

"Porque frente a un desastre natural o una situación de emergencia, saber cómo actuar puede marcar la diferencia", resaltó.