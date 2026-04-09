Llegan las primeras tortugas lora a Tamaulipas por temporada de anidación

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de la Dirección Regional Planicie Costera y Golfo de México, informa sobre la primera arribada de tortugas lora en las playas Rancho Nuevo, Barra del Tordo y Miramar, ubicadas en los municipios de Aldama y Ciudad Madero, Tamaulipas; este evento marca el inicio de la temporada de anidación de esta especie emblemática del Golfo de México.

Gracias al esfuerzo conjunto de técnicos comunitarios del programa PROREST, voluntarios de la Conanp y personal técnico del Área Natural Protegida (ANP) Santuario Playa Rancho Nuevo, durante esta primera arribada se protegió un total de 472 nidos de tortuga lora.

Como parte de las actividades realizadas figuran la revisión cuidadosa de los ejemplares, así como de los nidos, para descartar posibles afectaciones por la presencia de hidrocarburos en el Golfo de México; al respecto, no se detectaron daños en ninguno de los casos y limpieza en playas de la presencia de residuos de hidrocarburos y sargazo con apoyo de la Secretaría de Marina, para asegurar el proceso de anidación de la especie.

Estas acciones reflejan el compromiso de las comunidades y autoridades en la conservación de la biodiversidad marina. Cortesía

Estos resultados son posibles gracias a la coordinación interinstitucional del sector ambiental federal, encabezado por la Semarnat, la Conanp, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Profepa, la Policía Estatal de Tamaulipas, así como otras instancias del gobierno estatal y asociaciones civiles como la Fundación por las Caguamas, A.C.

La tortuga lora, especie endémica del Golfo de México, concentra más del 90% de su población reproductiva en el Santuario Playa Rancho Nuevo, lo que resalta la relevancia de este sitio para su conservación a nivel mundial.

De acuerdo con la Conanp, estas acciones reflejan el compromiso de las comunidades y autoridades en la conservación de la biodiversidad marina.

fdm