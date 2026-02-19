Llega nuevo Frente Frío, pero se mantiene el calor en gran parte del país

El Frente Frío número 36 se desplazará sobre la región norte en interacción con la corriente en chorro subtropical, con una línea seca y con un canal de baja presión en el noreste de la República Mexicana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que un nuevo sistema frontal se aproximará al noroeste del país, asociado con la corriente en chorro polar lo que generará rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

De 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León, además de chubascos en Baja California, con la posible caída de nieve o aguanieve en sus zonas serranas.

En tanto, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional, con baja dispersión de contaminantes. El SMN, pronosticó chubascos en Baja California, y lluvias aisladas en Sonora, Oaxaca y Chiapas.

Cuartoscuro

Se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua; de -5 a 0 grados con heladas en zonas altas de Sonora, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Por la tarde, se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como de 30 a 35 grados en el Estado de México (suroeste).

El anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en zonas de San Luis Potosí (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (centro y suroeste), Tlaxcala (centro), Jalisco (centro), Michoacán (suroeste) y Oaxaca (centro y oriente).

fdm