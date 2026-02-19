Homenaje al legado de empoderamiento e inclusión financiera de Nelson Mandela

La colaboración creará herramientas y activos financieros basados en blockchain, diseñados para impulsar la inclusión financiera de poblaciones desatendidas en todo el mundo. Estos productos reflejarán directamente los valores perdurables de Nelson Mandela: libertad, justicia, reconciliación, educación y oportunidad económica para todos. Una parte de los ingresos de la iniciativa apoyará causas benéficas inspiradas en los valores de Nelson Mandela.

"Nelson Mandela enseñó al mundo que la verdadera libertad incluye la dignidad económica y la oportunidad para que cada persona prospere", afirmó Nathaniel T. Bradley, CEO de Datavault AI Inc. "Al combinar nuestras plataformas de datos Web3 patentadas, infraestructura de supercomputación y capacidades de tokenización impulsadas por IA con la tutela del legado de Madiba por parte de Mandela Dlamini & Manaway L.L.C., estamos construyendo herramientas digitales prácticas y accesibles que convierten su visión en acción, empoderando a individuos y comunidades a través de una innovación financiera segura y transparente".

Su Alteza Real Zaziwe Dlamini Manaway, directora de Mandela Dlamini & Manaway L.L.C., añadió: "Mandela Digital Ventures encarna el espíritu de Ubuntu —‘Yo soy porque nosotros somos’. En la era digital, la inclusión financiera es una continuación del largo camino hacia la libertad. Junto con Datavault AI, crearemos productos que honren el compromiso de toda la vida de Madiba de sacar a las personas de la pobreza y dar a cada voz la misma oportunidad de ser escuchada".

Su Alteza Real Zenani-Mandela Dlamini añadió: "Mi padre, Nelson Mandela, creía que la verdadera libertad incluye la dignidad económica para todos. A través de Mandela Digital Ventures, extendemos su visión a la era digital fintech, creando herramientas financieras seguras y transparentes que combinan IA, infraestructura blockchain y marcos de tokenización de activos del mundo real para proteger y empoderar a las poblaciones desatendidas a nivel global. Esta empresa conjunta es un acto de inclusión financiera, garantizando que nadie quede atrás. Me enorgullece apoyar esta colaboración con Datavault AI que honra el legado de Madiba".

La empresa conjunta estará gobernada por un comité directivo conjunto con representación equitativa de ambas organizaciones y lanzará productos y herramientas en el segundo trimestre de 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes.