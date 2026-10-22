Llanta explota y mata a trabajador en vulcanizadora

Un hombre de 54 años murió después de ser hospitalizado por lesiones ocasionadas por la explosión de una llanta mientras trabajaba en una vulcanizadora en Linares, Nuevo León.

El accidente se registró el miércoles en este negocio ubicado en la calle Río San Pedro, en la colonia Misiones de Río Verde, segundo sector.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Linares acudieron al lugar y descartaron cualquier conato de incendio; sin embargo, confirmaron una situación de riesgo que había dejado un saldo de una persona lesionada.

La víctima, identificada como Rubén Zendejo Torres, fue atendida y trasladada por personal de la Cruz Roja a un hospital de la localidad, en donde se reportó que su estado de salud era reservado.

Horas más tarde, se dio a conocer que el trabajador había perdido la vida producto de las lesiones sufridas.

Bomberos de Linares confirmó a través de una publicación en redes sociales que, a través de una coordinación con otras dependencias, realizó acciones para asegurar la zona y eliminar riesgos en el sitio.

¿Puede una llanta causar la muerte de una persona?

Una llanta que explota puede matar a una persona, sobre todo si esto sucede a corta distancia. Por supuesto, el riesgo será menor o mayor dependiendo del tipo de neumático, la presión, la posición de la persona y la fuerza de la explosión.

Una de las causas puede ser por onda de presión, ya que puede provocar lesiones graves si la explosión es muy potente y la persona está cerca.

Hay que tener en cuenta que una explosión de neumático podría proyectar fragmentos de caucho o metal, lo cual puede causar heridas mortales.

Como se mencionó previamente, el peligro podría aumentar si se trata de llantas de gran tamaño como de camión o autobús, esto debido a la gran presión y al volumen de aire almacenado.

Una llanta inflada a alta presión, ya sea de automóvil o camión, puede explotar violentamente, por lo que se pide máxima precaución al momento de realizar este tipo de ajustes por trabajo o emergencia.

Hallan más de 2 mil litros de huachicol en vulcanizadora

El pasado mes de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró aproximadamente dos mil 250 litros de hidrocarburo durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) detectó irregularidades en un ducto ubicado en Azcapotzalco.

De acuerdo con las investigaciones, tras el reporte de Pemex, las autoridades ubicaron un predio con fachada de refaccionaria, donde fue localizada una toma clandestina descontrolada, presuntamente utilizada para la extracción ilegal de combustible.

El Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México y dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional, integró la carpeta correspondiente y solicitó a un juez de control la orden de cateo, misma que fue autorizada.

Con el mandamiento judicial, elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Guardia Nacional, Protección Civil y personal de Pemex, ingresaron al inmueble señalado.

Durante la diligencia fueron asegurados 45 bidones con capacidad de 50 litros cada uno, todos con hidrocarburo en su interior, lo que dio un volumen aproximado de dos mil 250 litros de combustible.

La FGR informó que continuará con las investigaciones para identificar y detener a los probables responsables de este hecho, relacionado con delitos en materia de hidrocarburos.