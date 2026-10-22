SEMAR y Lotería Nacional presentan billete conmemorativo por el 98. ° aniversario del AICM.

En el marco de la celebración de casi un siglo de operaciones aeroportuarias en la capital del país, autoridades de la Secretaría de Marina (SEMAR), del Grupo Aeroportuario Marina y de la Lotería Nacional encabezaron la develación oficial del billete de lotería conmemorativo por el 98. ° aniversario del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM).

El evento representó un reconocimiento público a la trayectoria histórica del recinto aeroportuario y a su rol como motor esencial para el dinamismo económico, el transporte masivo de pasajeros y la conectividad comercial del país a nivel global.

Presídium y autoridades presentes

La ceremonia estuvo presidida por el Subsecretario de Marina, Almirante José Barradas Cobos, en representación del secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y por la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón.

Asimismo, la mesa pódium y el presídium contaron con la participación de destacados mandos navales y directivos del sector aeronáutico:

Almirante Juan José Padilla Olmos , director general del Grupo Aeroportuario Marina.

, director general del Grupo Aeroportuario Marina. Vicealmirante José Luis Ruiz Gervacio , director Corporativo y Líder del Proyecto de Remodelación de las Terminales 1 y 2 del AICM.

, director Corporativo y Líder del Proyecto de Remodelación de las Terminales 1 y 2 del AICM. Capitán Carlos Manuel Merino Campos , director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

, director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Integrantes de la comunidad aeroportuaria, representantes de la industria aérea e invitados especiales del sector transporte.

El AICM: Pilar estratégico del desarrollo nacional

Durante su intervención, el Almirante José Barradas Cobos subrayó el valor histórico y contemporáneo del aeropuerto capitalino, recordando que el 5 de noviembre de 1928 se registró el primer aterrizaje en los terrenos de lo que hoy constituye la principal terminal aérea del país.

A sus casi 100 años, el AICM es y seguirá siendo un pilar estratégico para el desarrollo del país al conectarlo, a través de las 22 aerolíneas que operan desde y hacia él, con más de 100 destinos nacionales e internacionales que acercan cada año a millones de pasajeros", afirmó el Subsecretario de Marina.

Barradas Cobos enfatizó que el recinto se ha consolidado como una pieza clave en la construcción del México moderno, impulsando sectores estratégicos como el turismo, los negocios internacionales, el comercio exterior, el traslado de mercancías y la difusión del arte y la cultura mexicana.

Homenaje a la fuerza laboral y planes de modernización Por su parte, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, expresó que la emisión de este billete representa un emotivo tributo a las generaciones de mujeres y hombres que han dedicado su trabajo diario al funcionamiento ininterrumpido del AICM. Salomón dedicó palabras de reconocimiento tanto a quienes vieron nacer la terminal aérea como al personal naval y civil que actualmente conduce sus operaciones cotidianas:

Este homenaje es para las generaciones de mujeres y hombres que, con su esfuerzo, talento y vocación de servicio, han dedicado parte de su vida a hacer de este aeropuerto un orgullo para México; a quienes estuvieron desde sus primeros años, a quienes lo vieron crecer y a quienes hoy continúan entregando lo mejor de sí para mantenerlo en movimiento"

La titular de la Lotería Nacional destacó que, bajo la directriz del Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el AICM atraviesa una etapa de transformación integral. Este proceso abarca la modernización de la infraestructura existente, la optimización de los servicios al usuario y la integración de tecnologías avanzadas en sus terminales.

Detalles del Sorteo Superior No. 2903

El billete de lotería conmemorativo presenta en su diseño una imagen representativa de la remodelada Terminal 2 del AICM y ya se encuentra disponible para su adquisición en todo el territorio nacional.