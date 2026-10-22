Capturan a líder de “Las Ranas”, célula criminal vinculada a “Los Chapitos”

Las autoridades lograron capturar Joel Isaías “N”, alias “El Coco Ranas”, líder de “Las Ranas”, un grupo criminal al servicio de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo a las autoridades, la capturara se logró gracias a una denuncia anónima, alertando de sujetos armados en la colonia Lomas del Sol.

Personal de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano se trasladó al lugar, donde localizaron un vehículo con sujetos armados, quienes, al notar su presencia, pretendieron darse a la fuga.

Los sujetos detenidos y las armas decomisadas Foto: Especial

Sin embargo, las autoridades lograron darles alcance y detenerlos, pero “El Coco Ranas” se había identificado con un nombre falso, por lo que no fue reconocido de manera inmediata.

Junto a Joel Isaías “N” fueron detenidas otras tres personas en posesión de cuatro armas largas, dos granadas calibre 40 mm, mil 338 cartuchos útiles, 25 cargadores y cuatro chalecos tácticos con placas balísticas.

Además, les fueron aseguradas 50 pastillas de fentanilo y unas 200 dosis de cocaína.

Las autoridades señalaron que los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para que sean ellos los que continúen las investigaciones en su contra.

De acuerdo a imágenes difundidas por las autoridades, Joel Isaías “N” habría recibido atención hospitalaria luego de su detención, pues aparece en una cama y conectado a diversos aparados de monitoreo médico, sin heridas visibles en ninguna parte de su cuerpo.

El grupo de “Los Ranas” es identificado como un brazo armado de “Los Chapitos”, dirigido inicialmente por Luis Alfonso Murillo Acosta, alias “El Güero Ranas”, quien fue abatido por las fuerzas armadas en febrero de 2018 al norte de Culiacán.

A este grupo criminal se le atribuyen algunos atentados contra elementos del Ejército, así como su participación activa durante los llamados “Cualiacanazos”, de 2019 y 2023.

Ahora, además de brindar seguridad a “Los Chapitos”, este brazo armado ha luchado en contra de “Los Mayos”, desde la ruptura del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024.