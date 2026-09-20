Mujeres golpean a alumna afuera de un plantel escolar

Una estudiante fue agredida por varias mujeres durante un altercado registrado en el municipio de Zempoala, situación que posteriormente generó reacciones entre habitantes de la zona y usuarios de redes sociales.

Mujeres golpean a una alumna afuera de un plantel escolar Foto: Especial

El conflicto estaría relacionado con un problema previo entre la joven y otra menor, situación que habría derivado en el enfrentamiento en el que participaron varias mujeres.

Mujeres golpean a una alumna afuera de un plantel escolar Foto: Especial

El caso cobró notoriedad luego de que comenzará a circular un video del momento de la agresión a través de plataformas digitales. El material generó comentarios y llamados para que se esclarezca lo ocurrido.

Mujeres golpean a una alumna afuera de un plantel escolar Foto: Especial

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente sobre la presentación de una denuncia ante las autoridades ni sobre personas detenidas por estos hechos.

Mujeres golpean a una alumna afuera de un plantel escolar Foto: Especial

Tampoco se ha dado a conocer un informe oficial que detalle las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento o las acciones que, en su caso, serán emprendidas para determinar responsabilidades.