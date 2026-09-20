Mujeres golpean a alumna afuera de un plantel escolar
Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que un grupo de mujeres golpea a una alumna a fuera de un plantel escolar ubicado en el municipio de Zempoala, Hidalgo
Una estudiante fue agredida por varias mujeres durante un altercado registrado en el municipio de Zempoala, situación que posteriormente generó reacciones entre habitantes de la zona y usuarios de redes sociales.
El conflicto estaría relacionado con un problema previo entre la joven y otra menor, situación que habría derivado en el enfrentamiento en el que participaron varias mujeres.
El caso cobró notoriedad luego de que comenzará a circular un video del momento de la agresión a través de plataformas digitales. El material generó comentarios y llamados para que se esclarezca lo ocurrido.
Hasta ahora, no se ha informado oficialmente sobre la presentación de una denuncia ante las autoridades ni sobre personas detenidas por estos hechos.
Tampoco se ha dado a conocer un informe oficial que detalle las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento o las acciones que, en su caso, serán emprendidas para determinar responsabilidades.