Proponen que partidos vigilen contrataciones del INE

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación discutirá el próximo miércoles si ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) modificar su estrategia de capacitación electoral para permitir que los partidos políticos vigilen todas las etapas de selección de supervisores electorales y capacitadores-asistentes, incluidas las entrevistas.

El proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, en los expedientes SUP-RAP-201/2026, SUP-JDC-479/2026 y SUP-JDC-481/2026 acumulados, propone revocar el acuerdo del INE al considerar fundados los argumentos del PAN contra la prohibición de presencia partidista durante las entrevistas.

La propuesta plantea que, en cinco días tras la notificación, el Instituto modifique el Manual para establecer mecanismos de vigilancia partidista y medidas de trazabilidad que permitan revisar posteriormente las entrevistas, con protección de datos personales.

Los representantes partidistas deberán limitarse a observar, sin intervenir en evaluaciones ni contrataciones.

El proyecto también propone desechar las impugnaciones de Amigos en Colaboración y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, por carecer de interés jurídico.

De aprobarse, la sentencia modificaría las reglas para seleccionar al personal eventual que participará en la capacitación y asistencia electoral de 2027 que había decidido la mayoría del Consejo General del INE.