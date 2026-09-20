Caen en Hidalgo presunto generador de violencia, rifle de asalto y drogas

Un hombre fue capturado por autoridades, quienes lo identificaron como presunto generador de violencia en la región de Tula durante un operativo de seguridad, en el que también le aseguraron un rifle de alto poder y más de 600 dosis de presunta droga.

La captura ocurrió cuando el individuo circulaba en una camioneta Dodge RAM azul. Durante la intervención, los agentes localizaron un arma larga, dos cargadores abastecidos, una pistola y un chaleco táctico.

El aseguramiento incluyó 560 dosis de hierba con características similares a la mariguana y 117 dosis de una sustancia granulada con características atribuidas al cristal, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

Aunque las autoridades lo identifican como presunto generador de violencia, será la investigación ministerial la que establezca su posible responsabilidad en hechos delictivos.