Detienen a 10 sicarios en Culiacán, Sinaloa; dos policías resultaron heridos

Elementos del Grupo Interinstitucional lograron capturar a 10 presuntos sicarios y asegurar un domicilio con droga y precursores químicos en distintos operativos en Culiacán, Sinaloa, donde dos elementos de la Policía Estatal resultaron heridos.

La primera acción de las autoridades ocurrió después de que elementos del Grupo de Operaciones Estatales de Sinaloa (GOES) fueran atacados cuando realizaban recorridos en el sector Cedros, al norte de la ciudad.

Los agentes lograron repeler la agresión y seguir a los agresores, lesionando a tres de ellos, quienes quedaron en calidad de detenidos.

Sin embargo, dos elementos resultaron heridos por esquirlas, pero fueron trasladados a un hospital, donde se reportan fuera de peligro.

El mismo grupo realizó otros operativos en la colonia Barrancos y en el fraccionamiento Valle Alto, logrando detener a otras siete personas armadas, quienes fueron detectadas portando armas de fuego en la vía pública.

Las autoridades detallaron que, en estas tres acciones, lograron la detención de 10 personas, una de ellas menor de edad, a quienes les aseguraron 10 armas largas, 2 armas cortas, un aditamento lanzagranadas, 34 cargadores, 920 cartuchos útiles y 10 chalecos tácticos.

Vivienda resguardada Foto: Especial

Además, un inmueble y dos vehículos: una camioneta y un automóvil, fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Adicionalmente, elementos del Grupo Interinstitucional detectaron un inmueble en el fraccionamiento Carlos V, en el sector La Conquista, donde encontraron droga sintética en pastillas y precursores químicos.

En este último caso, la vivienda quedo resguardada, en espera de una orden de acato para ingresar y lograr inspeccionar a detalle el inmueble.

Parte de las armas aseguradas Foto: Especial

JCS