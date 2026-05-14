Gabinete de Seguridad acude a Michoacán

Los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina-Armada de (Marina), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, acudieron este jueves a Michoacán, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, para reunirse con autoridades estatales y municipales.

García Harfuch fue el encargado de informar sobre la gira de trabajo, a través de un mensaje en su cuenta de X, en el que detalló que se reunieron con el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla.

“Por instrucción de la Presidenta @Claudiashein, acudimos a Michoacán junto con el General Secretario Ricardo Trevilla Trejo de @Defensamx1 y el @AlmiranteSrio Raymundo Pedro Morales de @SEMAR_mx, para sostener una reunión con presidentes municipales, el gobernador @ARBedolla y el fiscal general del estado, @CarlosTorres4T.

Por instrucción de la Presidenta @Claudiashein, acudimos a Michoacán junto con el General Secretario Ricardo Trevilla Trejo de @Defensamx1 y el @AlmiranteSrio Raymundo Pedro Morales de @SEMAR_mx, para sostener una reunión con presidentes municipales, el gobernador @ARBedolla y el fiscal general del estado, @CarlosTorres4T.

Acordamos fortalecer el trabajo operativo entre los tres órdenes de gobierno y mantener acciones conjuntas para detener a quienes generan violencia, combatir la extorsión y proteger a las familias michoacanas”, explicó García Harfuch en su mensaje.

Desde el 10 de noviembre del año pasado, el Gabinete de Seguridad aplica en la entidad el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cuando se encontraba en una ceremonia del Día de Muertos, el 1 de noviembre.

jcp