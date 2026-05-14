Sentencian a tres hombres por agresión a elementos de la Guardia Nacional

Tres hombres que perpetraron un ataque armado en contra de elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron sentenciados cada uno de ellos a 17 años de prisión en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo sentencia condenatoria por su responsabilidad penal en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, homicidio en grado de tentativa, daño en propiedad ajena y delitos contra funcionarios públicos, con la agravante de asociación delictuosa en su modalidad de pandilla.

Los hechos por los cuales se les sentenció ocurrieron en mayo de 2025 cuando los elementos de la Guardia Nacional realizaban labores de prevención y vigilancia en la comunidad Santa Clara de González, en Galeana.

Los agentes fueron agredidos por personas armadas que viajaban en varios vehículos.

Los sentenciados fueron identificados como Adrián “N”, Abel “N” y Ángel “N”.

El día de su detención se les aseguraron ocho armas de fuego, 27 cargadores, mil 273 cartuchos de diversos calibres, tres vehículos, teléfonos celulares y equipo táctico con las siglas de un grupo delictivo.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó las pruebas suficientes para obtener sentencia de 17 años de prisión para cada uno de ellos.

Los agentes fueron agredidos por personas armadas que viajaban en varios autos Foto: Especial

JCS