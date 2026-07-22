Líder del PRI en Hidalgo acusa presunto espionaje e intimidación

Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado local y presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, en Hidalgo, denunció que una persona presuntamente adscrita a la Secretaría de Gobierno solicitó información personal de integrantes de su familia, por lo que pidió que los hechos sean investigados.

En conferencia de prensa, el legislador informó que recibió el aviso de dos personas cercanas, quienes le señalaron que un individuo estaba recabando nombres y otros datos de sus familiares. Indicó que posteriormente estableció contacto con esa persona, quien, según su dicho, se identificó como director de la Secretaría de Gobierno y reconoció haber realizado dichas consultas.

Mendoza Bustamante sostuvo que no existe ninguna investigación ministerial en su contra que justifique la recopilación de información de carácter personal, por lo que calificó el hecho como una posible vulneración a la privacidad de su entorno familiar.

El dirigente priista señaló que notificó lo ocurrido al secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, a quien solicitó revisar el caso y esclarecer si algún servidor público actuó fuera de sus atribuciones.

Asimismo, relacionó este episodio con otros acontecimientos que, afirmó, han ocurrido en los últimos meses, entre ellos el ingreso a las oficinas estatales del PRI, el sobrevuelo de un dron cerca de su domicilio y la difusión de mensajes en redes sociales mediante cuentas que identificó como falsas.

Finalmente, el diputado aseguró que continuará con sus actividades legislativas y como dirigente estatal del PRI, al tiempo que reiteró su llamado para que se investiguen los hechos y se garantice el respeto a la vida privada de las personas.

Operativo de verano en Hidalgo

Por otra parte, Hidalgo desplegó un operativo especial de seguridad con el objetivo de reforzar la vigilancia durante el periodo vacacional de verano, el cual contempla la participación de 5 mil 700 elementos de seguridad y alrededor de 700 patrullas en los 84 municipios de la entidad.

El dispositivo permanecerá vigente del 16 de julio al 31 de agosto y contempla recorridos de vigilancia en carreteras estatales y federales, además de la presencia de corporaciones de seguridad en balnearios, centros turísticos y otros puntos con alta afluencia de visitantes, a fin de prevenir la comisión de delitos y brindar atención oportuna ante cualquier emergencia.

Como parte de las acciones, también se habilitarán módulos de atención ciudadana a través de las 27 jefaturas regionales y cinco delegaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, donde turistas y población en general podrán recibir orientación, apoyo e información durante sus traslados.

El operativo incluye además una campaña de prevención para alertar a la ciudadanía sobre posibles fraudes relacionados con compras en línea y ofertas vacacionales, así como recomendaciones para disminuir accidentes en carretera, evitar robos a viviendas durante las ausencias por vacaciones y fomentar el uso adecuado de las líneas telefónicas 911 para emergencias y 089 para denuncias anónimas.

Con este despliegue, las autoridades buscan mantener una vigilancia permanente en los principales corredores viales y destinos turísticos del estado durante una de las temporadas con mayor movilidad de personas.