Líder de jóvenes morenistas golpea a mujer en Zacatecas; ya enfrenta proceso penal

Jaime Castillo Castillo, titular de la Secretaría de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Zacatecas, fue identificado como el agresor de una mujer durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana la noche del miércoles 24 de junio, por lo que ya fue destituido de su cargo y enfrenta un proceso penal.

Un video grabado por aficionados muestra el momento en que una conductora de plataforma circulaba por el Centro Histórico de la capital zacatecana y fue interceptada por una multitud en el cruce de la avenida Hidalgo y el callejón del Santero.

Según las imágenes, los aficionados comenzaron a balancear el vehículo. La conductora aceleró para intentar huir, momento en el que estuvo a punto de atropellar a varias personas. En respuesta, Castillo se abalanzó sobre ella y le propinó un puñetazo en el rostro.

Los hechos quedaron registrados en un video filmado por aficionados en el cruce de la avenida Hidalgo y el callejón del Santero, en el Centro Histórico. Especial

Testigos identificaron al agresor como el dirigente juvenil de Morena. Tras el incidente, Castillo eliminó su perfil de redes sociales.

A través de un comunicado oficial, el Consejo Estatal de Morena condenó los hechos y señaló que la conducta del dirigente “contraviene los principios y valores” del partido. “No hay espacio para la violencia en ninguna de sus expresiones, y mucho menos cuando ésta se ejerce contra las mujeres”, se lee en el documento.

El partido informó que, con apego a sus documentos básicos y respetando el debido proceso, se procederá a su separación del cargo.

Jaime Castillo es egresado de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Compañeros de la institución lo han señalado como una persona con historial de conductas agresivas.

Además, se desempeña como auxiliar de diputado en el Poder Legislativo del Estado, donde percibe un sueldo neto de 20 mil pesos mensuales.

Hasta el momento, el involucrado no ha emitido ninguna declaración sobre el incidente.