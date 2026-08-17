Ausentismo en la Comisión Permanente: el pleno opera incompleto en el 88% de las sesiones
A pesar de contar con un sistema de sustitutos diseñado para garantizar asistencia total, en ninguna de las 17 sesiones estuvieron los 37 legisladores al momento de iniciar. El PAN encabeza las inasistencias por bancada, mientras que Movimiento Ciudadano es la única fuerza política con récord de asistencia perfecta
A pesar de que en el papel está garantizado que en el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión siempre deben estar presentes sus 37 integrantes, en 88.2 % de las 17 sesiones que se han realizado hasta el momento el pleno estuvo incompleto; ninguna de las 17 sesiones comenzó con los 37 integrantes y el PAN fue la bancada más ausente.
Salvo Movimiento Ciudadano, cuyos integrantes jamás han faltado a la sesión del pleno de la Permanente, las cinco bancadas restantes tuvieron ausentismo. Sin embargo, el grupo parlamentario de Acción Nacional es el que registró el mayor número de inasistencias, pues en 12 de las 17 sesiones del pleno estuvo incompleto; es decir, en el 70 % de las sesiones el PAN no contó con sus seis representantes en la Permanente.
Con base en el registro oficial de asistencia de los 18 senadores y 19 diputados federales durante las 17 sesiones del pleno, solo los días 1 y 8 de julio estuvieron presentes los 37 legisladores federales; es decir, en el 88.2 % de las sesiones, el pleno de la Permanente sesionó incompleto.
Sustitutos activos no frenan las faltas
De acuerdo con el llamado “reglamentillo” de la Comisión Permanente —un acuerdo básico de reglas para la organización del pleno que no se ha podido concretar como reglamento formal debido a los disensos—, cada uno de los 37 legisladores que conforman el pleno tiene un sustituto. No se trata de un suplente, sino de un sustituto, porque son legisladores en activo.
La regla establece que existen 37 titulares y 37 sustitutos, pero los sustitutos no son exclusivos de un titular, sino que pueden reemplazar a cualquiera de los integrantes. Por ejemplo, en el registro de la Permanente, Alejandro Murat figura como sustituto de Manuel Huerta; sin embargo, ha participado en las sesiones como sustituto de Enrique Inzunza.
Esta dinámica de trabajo se diseñó para que siempre estuvieran presentes los 37 legisladores federales en el pleno y evitar el ausentismo. Sin embargo, en la realidad, la ausencia de los legisladores es frecuente.
En el caso de la apertura de las sesiones —que requiere un quorum mínimo de 19 presentes—, los registros muestran que ninguna de las 17 sesiones comenzó con los 37 integrantes, a pesar de que los trabajos han iniciado hasta más de una hora después del horario programado.
Mayo, el primer mes de trabajo de la Permanente, registró el ausentismo más alto a la hora de arrancar la sesión:
- 6 de mayo: Asistieron 24 legisladores (13 ausentes).
- 13 de mayo: Asistieron 28 legisladores (9 no llegaron a tiempo).
- 21 de mayo: Asistieron solo 21 legisladores (16 ausentes).
- 25 de mayo: Asistieron 25 legisladores en la apertura (12 llegaron más tarde).
El balance del ausentismo por bancada
Por grupo parlamentario, el registro público de asistencia en la página web del Senado, sede de la Permanente, revela el comportamiento de los partidos:
- Morena: Aun con sus 38 legisladores entre titulares y sustitutos, no logró que sus 19 representantes en el pleno estuvieran completos en cuatro sesiones (25 de mayo, 23 de junio, 15 de julio y 18 de agosto).
- PAN: Cuenta con seis integrantes (tres senadores y tres diputados) y seis sustitutos. Estuvo incompleto en 12 sesiones y sólo en cinco tuvo asistencia total (29 de abril en la instalación, 13 de mayo, 1 de julio, 8 de julio y 12 de agosto). El 29 de julio registró su mayor número de ausencias, pues sólo asistieron Ricardo Anaya, Marcelo Torres e Iván Jaimes (senador sin grupo parlamentario a quien el PAN le cedió un lugar).
- PVEM: Estuvo incompleto únicamente en dos de las 17 sesiones (13 y 25 de mayo). Cuenta con cuatro legisladores e igual número de sustitutos.
- PRI: Tiene tres integrantes en el pleno (dos senadores y un diputado). Estuvo incompleto en tres de las 17 sesiones (25 de mayo, 5 y 12 de agosto).
- PT: Cuenta con tres integrantes (dos diputados y una senadora) y tres sustitutos. En tres ocasiones no asistió la totalidad de su bancada (29 de abril, 25 de mayo y 12 de agosto).
- Movimiento Ciudadano: Tiene un diputado y un senador con sus respectivos sustitutos. Es la única bancada con asistencia perfecta en las 17 sesiones del pleno.