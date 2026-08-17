Ausentismo en la Comisión Permanente: el pleno opera incompleto en el 88% de las sesiones

A pesar de que en el papel está garantizado que en el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión siempre deben estar presentes sus 37 integrantes, en 88.2 % de las 17 sesiones que se han realizado hasta el momento el pleno estuvo incompleto; ninguna de las 17 sesiones comenzó con los 37 integrantes y el PAN fue la bancada más ausente.

Salvo Movimiento Ciudadano, cuyos integrantes jamás han faltado a la sesión del pleno de la Permanente, las cinco bancadas restantes tuvieron ausentismo. Sin embargo, el grupo parlamentario de Acción Nacional es el que registró el mayor número de inasistencias, pues en 12 de las 17 sesiones del pleno estuvo incompleto; es decir, en el 70 % de las sesiones el PAN no contó con sus seis representantes en la Permanente.

Con base en el registro oficial de asistencia de los 18 senadores y 19 diputados federales durante las 17 sesiones del pleno, solo los días 1 y 8 de julio estuvieron presentes los 37 legisladores federales; es decir, en el 88.2 % de las sesiones, el pleno de la Permanente sesionó incompleto.

Sustitutos activos no frenan las faltas

De acuerdo con el llamado “reglamentillo” de la Comisión Permanente —un acuerdo básico de reglas para la organización del pleno que no se ha podido concretar como reglamento formal debido a los disensos—, cada uno de los 37 legisladores que conforman el pleno tiene un sustituto. No se trata de un suplente, sino de un sustituto, porque son legisladores en activo.

La regla establece que existen 37 titulares y 37 sustitutos, pero los sustitutos no son exclusivos de un titular, sino que pueden reemplazar a cualquiera de los integrantes. Por ejemplo, en el registro de la Permanente, Alejandro Murat figura como sustituto de Manuel Huerta; sin embargo, ha participado en las sesiones como sustituto de Enrique Inzunza.

Esta dinámica de trabajo se diseñó para que siempre estuvieran presentes los 37 legisladores federales en el pleno y evitar el ausentismo. Sin embargo, en la realidad, la ausencia de los legisladores es frecuente.

En el caso de la apertura de las sesiones —que requiere un quorum mínimo de 19 presentes—, los registros muestran que ninguna de las 17 sesiones comenzó con los 37 integrantes, a pesar de que los trabajos han iniciado hasta más de una hora después del horario programado.

Mayo, el primer mes de trabajo de la Permanente, registró el ausentismo más alto a la hora de arrancar la sesión:

6 de mayo: Asistieron 24 legisladores (13 ausentes).

Asistieron 24 legisladores (13 ausentes). 13 de mayo: Asistieron 28 legisladores (9 no llegaron a tiempo).

Asistieron 28 legisladores (9 no llegaron a tiempo). 21 de mayo: Asistieron solo 21 legisladores (16 ausentes).

Asistieron solo 21 legisladores (16 ausentes). 25 de mayo: Asistieron 25 legisladores en la apertura (12 llegaron más tarde).

El balance del ausentismo por bancada

Por grupo parlamentario, el registro público de asistencia en la página web del Senado, sede de la Permanente, revela el comportamiento de los partidos: