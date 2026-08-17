Reconocen la sede y calculan tiempos antes del examen de control de la UNAM

El examen todavía no comienza, pero para algunos aspirantes la operación ya empezó.

Ayer domingo, un día antes de que la UNAM inicie la aplicación del examen de control en el Palacio de los Deportes, jóvenes que tendrán que presentarlo comenzaron a acudir a la sede para conocer el lugar, ubicar los accesos y calcular cuánto tiempo necesitarán para llegar.

Entre ellos había quienes acababan de viajar desde Guerrero, quienes llegaron desde Puebla y quienes viven en la zona metropolitana, pero aun así prefirieron hacer el recorrido con anticipación.

No querían descubrir el camino el día del examen.

Algunos ya tenían dónde dormir. Otros todavía estaban buscando. Unos viajarán en Metro, y otros tendrán que salir con horas de anticipación.

Para todos, la prueba de hoy lunes representa una nueva cita con la Universidad Nacional después de que el proceso de ingreso se vio obligado a cambiar tras las irregularidades detectadas en el examen en línea.Una ruta antes del examen

A las 14:00 horas, Allison llegó al Palacio de los Deportes con sus padres y su hermano.

Vive en Nezahualcóyotl y mañana será de las primeras en entrar: tiene cita a las 8:00 horas, para presentar el examen en el primer día y primer horario de aplicación a las 9 de la mañana.

Fueron en Metro porque prevén que hoy lunes haya tráfico y quieren tener calculados los tiempos.

Allison no fue seleccionada para ingresar a la UNAM y ahora tiene una segunda oportunidad.

“Yo tuve problemas en el primer examen porque se me cerró antes de que terminara, así que estoy contenta de que vaya a haber vigilancia y que esté ordenado”, dijo.

David, de 17 años, llegó a la Ciudad de México durante la madrugada de este domingo.

Viajó alrededor de seis horas en autobús desde Guerrero acompañado por su madre. Se hospedaron en un hotel del Centro, donde pagan aproximadamente 500 pesos por noche.

El joven obtuvo 116 aciertos en el examen para medicina. Se quedó a un punto del ingreso y este lunes tendrá una nueva oportunidad, a las 17:00 horas.

“Estoy ubicando más o menos por dónde tendría que llegar, desde dónde y dónde me queda mejor estar esperando; me hice alrededor de una hora”, contó.

Para su familia, el viaje implica transporte, hospedaje y alimentación. Aun así, considera que esta nueva aplicación es una oportunidad para formarse como médico en la UNAM.

Kerim llegó ayer domingo alrededor de las 15:00 horas a la Ciudad de México.

Viajó desde Guerrero con su padre en un BlaBlaCar que tomaron desde Chilpancingo. Calcula que todo el viaje le representará alrededor de 3 mil pesos, una cifra que contempla el traslado y los gastos que todavía tendrá que hacer durante su estancia, como hospedaje y alimentación.

El joven fue seleccionado para psicología en la FES Iztacala con 88 aciertos, pero mañana tendrá que hacer el examen de control para verificar sus resultados.

Al llegar a la Ciudad de México todavía no tenía resuelto dónde dormir.

“Estoy viendo dónde me voy a hospedar”, explicó mientras recorría la zona.

Junto con su papá buscaría un lugar cerca del Palacio de los Deportes.

Kerim planea regresar a Guerrero después del examen y esperar allá los resultados.

Puebla, una renta y otra vez el examen

Daniel, de 19 años, llegó desde Puebla con su padre.

A diferencia de Kerim, él ya había comenzado a organizar su vida en la Ciudad de México.

Fue seleccionado para arquitectura en Ciudad Universitaria con 111 aciertos.

Por eso, cuando recibió la noticia de que tendría que presentar nuevamente un examen, su primera reacción fue de molestia.

La familia incluso se adelantó para buscar dónde vivir. Encontraron una habitación cerca de Metro Copilco, hicieron el contrato y pagaron la renta.

Ahora Daniel tendrá que volver a hacer el examen para ver si obtiene un lugar en la Universidad Nacional.

Ayer domingo, él y su padre recorrieron en Metro el trayecto hasta el Palacio. Tardaron aproximadamente una hora en llegar.

Querían conocer el acceso y calcular el tiempo. Esta mañana planean salir con una hora y media de anticipación.

También los capitalinos hicieron el recorrido

María José y Alan viven en la Ciudad de México.

Ella por Parque Delta; él por la zona del Hospital 20 de Noviembre.

También fueron al Palacio.

No sólo querían saber dónde estaba. Querían saber qué podían encontrarse alrededor.

“Más que nada a ver si había mucha gente o a ver si había manifestación o algo”, explicó María José.

Llegaron en Metro. Salieron alrededor de la una de la tarde y recorrieron la ruta que volverán a hacer para sus respectivas aplicaciones.

María José obtuvo 67 aciertos y había sido seleccionada para trabajo social. Presentará el examen el martes a las 17:00 horas.

Alan obtuvo 76 aciertos para economía, pero no alcanzó el puntaje de corte. Su examen es el miércoles a las 17:00 horas.

Para ella, volver a presentar el examen significa regresar a una incertidumbre que ya creía superada.

“Nos bajan de la nube de que tú ya estás todo emocionada y así, y de la nada, pues, vuelves como a aplicarlo. Dices, pues, bueno, tocó”, resume.

La sede también se prepara

Mientras los aspirantes recorrían los alrededores para reconocer el camino que tendrán que repetir, el Palacio de los Deportes también comenzó a transformarse para recibirlos.

En la Puerta 5 ya fue colocado un letrero de la DGAE-UNAM que identifica el recinto como “Sede 35A, Palacio de los Deportes, Puerta 5”, acompañado de la leyenda “Selección-Ingreso a la UNAM”.

El movimiento operativo, sin embargo, se concentró también en la Puerta 3.

Desde alrededor de las 14:00 horas comenzaron a llegar los aplicadores convocados para prepararse para la jornada. En el interior realizaron actividades de preparación y un simulacro previo a la aplicación.