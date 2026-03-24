Liberan a mujer que usó video íntimo para extorsionar a la amante de su marido

Diana “N”, la mujer de 39 años que fue detenida la semana pasada por extorsionar a la que fuera amante de su marido, quedó en libertad luego de que un juez de Control no la vinculó a proceso, en Nuevo León.

Una fuente cercana al caso informó que Diana “N” quedó libre debido a que el juez no encontró elementos suficientes para su vinculación pese a que el Ministerio Público presentó evidencias y testimonios recabados en la carpeta de investigación integrada por el delito de extorsión.

La mujer se encontraba recluida en el penal femenil de Nuevo León.

Diana “N”, la mujer de 39 años que fue detenida la semana pasada por extorsionar a la que fuera amante de su marido Foto: Especial

Usó un video sexual para intimidar a otra mujer

Diana de 39 años de edad fue detenida por cometer los delitos de extorsión y amenazar con difundir un video de contenido sexual, tras haber descubierto que su esposo la engañaba con la maestra de gimnasia de su hija.

La mujer fue identificada como Diana "N" y su detención se llevó a cabo el pasado 19 de marzo en el municipio de Guadalupe. El motivo de su detención causó polémica en redes sociales, pues en cuestión de segundos de ser víctima de una infidelidad pasó a ser victimaria.

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades, la mujer descubrió en el celular de su esposo un video tomado hace dos años con una cámara oculta en el que aparecía él sosteniendo relaciones sexuales con una mujer, a quien identificó como Fabiola, la maestra de gimnasia de su hija.

Cuando Diana "N" descubrió este video se puso en contacto con Fabiola, a quien inicialmente le envió por mensajería instantánea el video sexual y la amenazó.

"Te espera algo terrible, no voy a descansar hasta que todo mundo lo vea", le escribió Diana "N" mediante un mensaje de texto.

Ante esto, Fabiola entró en pánico, pues hasta ese momento desconocía de la existencia de ese video. Con miedo, decidió ponerse en contacto con Diana "N", así que le marcó por teléfono y en esa conversación las amenazas continuaron.

Diana "N" comenzó a extorsionar a Fabiola diciéndole que si no quería que se difundiera ese video, entonces debía pagarle la cantidad de 300 mil pesos.

Fabiola le pidió más tiempo a la mujer para poder reunir el dinero, pero en su lugar acudió a las autoridades competentes a interponer una denuncia.

Tras la denuncia se logró la detención de Diana "N" el 19 de marzo en el bulevar Acapulco, entre los cruces Los Cristales y Melchor Ocampo, en el municipio de Guadalupe.

jcp