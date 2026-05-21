Liberan a mexicanos retenidos por Israel en misión a Gaza; serán repatriados

Los cinco ciudadanos mexicanos que permanecían retenidos por fuerzas israelíes luego de participar en una misión humanitaria con destino a Gaza fueron liberados y podrían arribar a territorio nacional entre viernes y sábado, informaron familiares de los afectados.

Entre los liberados se encuentra Al Muatasem Belah Alwiraikat Flores, joven originario de Pachuca, quien viajaba a bordo de una embarcación de apoyo civil integrada a la Flotilla Global Sumud, organización que denunció la intervención de fuerzas militares israelíes en aguas internacionales del Mar Mediterráneo.

De acuerdo con testimonios de familiares, durante varios días prevaleció la incertidumbre debido a la falta de comunicación con los integrantes de la delegación mexicana, situación que calificaron como preocupante y violatoria de derechos fundamentales.

Según relataron, la embarcación Sirius —en la que se encontraba el joven hidalguense— habría sido impactada por una nave militar israelí, mientras que otra embarcación identificada como Giroma reportó detonaciones en las inmediaciones, hechos que pusieron en riesgo a los tripulantes de la flotilla humanitaria.

Tras conocerse la liberación, los familiares señalaron que continuarán atentos a las condiciones físicas y emocionales de los connacionales una vez que regresen a México. Asimismo, insistieron en que las autoridades mexicanas mantengan el acompañamiento diplomático hasta concretar el retorno seguro de los afectados.

También hicieron un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al gobierno de Hidalgo para asumir una postura más firme frente a lo ocurrido y dar seguimiento a las denuncias relacionadas con la actuación de las fuerzas israelíes durante la misión civil.