Aseguran más de 34 mil litros de combustible y una cisterna clandestina en Hidalgo

Un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales permitió el aseguramiento de una cisterna subterránea presuntamente utilizada para almacenar combustible robado, así como más de 34 mil litros de hidrocarburo, en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo.

La acción se realizó en un inmueble ubicado en la colonia Praderas del Potrero, identificado por autoridades de seguridad como un posible punto de resguardo y distribución ilegal de combustible, tras labores de inteligencia y seguimiento.

En el sitio fue localizada una estructura de concreto adaptada como cisterna clandestina, con capacidad aproximada de 10 mil litros, la cual presuntamente era utilizada para almacenar diésel.

Además, las autoridades aseguraron 16 contenedores con capacidad de mil litros cada uno, un tractocamión, un tanque tipo salchicha y una camioneta vinculados presuntamente con las actividades ilícitas.

De acuerdo con los reportes oficiales, durante el operativo fueron recuperados 34 mil 350 litros de hidrocarburo. Tanto el combustible como los vehículos y objetos decomisados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los operativos implementados en la región Tula-Tepeji para combatir el robo de combustible, delito que mantiene alta incidencia en esa zona de Hidalgo.

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JCS