“Bájate, perra”: captan asalto a automovilista en centro de Hidalgo

Una escena de miedo e incertidumbre se registró en calles del centro de Tulancingo, donde dos hombres presuntamente armados despojaron de sus pertenencias a los tripulantes de una camioneta antes de escapar a toda velocidad en una motocicleta.

El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó captado por cámaras de videovigilancia de la zona. En las imágenes se observa el momento en que los sospechosos interceptan a las víctimas y las amenazan mientras se escuchan gritos de alarma entre testigos.

De acuerdo con versiones de personas que presenciaron el atraco, uno de los implicados habría exclamado “¡Tírate al suelo!”, así como “bájate, perra”, durante el robo, lo que generó pánico entre quienes transitaban por el lugar. Posteriormente, al intentar huir, uno de los sujetos gritó apresuradamente que había perdido parte del dinero sustraído.

Reproducir Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos armados interceptaron y asaltaron a los tripulantes de una camioneta.

El caso provocó preocupación entre comerciantes y habitantes del primer cuadro de la ciudad, quienes denunciaron que los robos y asaltos se han incrementado en las últimas semanas, afectando tanto a clientes como a trabajadores de la zona.

Vecinos solicitaron a las corporaciones de seguridad reforzar la vigilancia, aumentar los patrullajes y mantener presencia constante en puntos considerados de riesgo para evitar nuevos hechos delictivos.

Hasta ahora, autoridades municipales no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este asalto. Según testimonios, los responsables lograron escapar a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.