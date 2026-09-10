Comisión de Hacienda definirá el próximo lunes la ruta para analizar el Paquete Económico 2027: diputado Carol Antonio Altamirano

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, anunció que el próximo lunes 14 de septiembre, a las 13:00 horas, los integrantes de la instancia legislativa discutirán la ruta para el análisis de las iniciativas que integran el Paquete Económico 2027 en materia de ingresos.

El legislador de Morena garantizó que la Comisión que preside conducirá estos trabajos mediante un proceso institucional, plural, abierto y transparente, en el que serán escuchadas las distintas fuerzas políticas, las autoridades, el gobierno, sus representantes y los sectores privado y social.

En el orden del día de la reunión ordinaria, se prevé la presentación, discusión y, su caso, aprobación del acuerdo para regular las reuniones de trabajo con personas funcionarias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con representantes de los sectores social y privado, para analizar la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2027.

Se prevé también someter a consideración de la Comisión que se declare en sesión permanente y diversos recesos, a efecto de continuar con la presentación, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes correspondientes a ingresos.

Estos dictámenes serán los correspondientes a la Ley Aduanera, Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, a la reforma a la Ley Federal de Derechos, a la reforma a la Ley Impuesto Sobre la Renta y a lo contenido en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027, detalló el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano.

La reunión, en modalidad presencial, se realizará en el salón Protocolo del edificio C, del Palacio Legislativo de San Lázaro.