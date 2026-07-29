Propone PVEM descuento del 50% en predial por uso de paneles solares en CDMX

La bancada del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México impulsó una iniciativa para otorgar incentivos fiscales a las familias que instalen paneles solares, sistemas de captación de agua de lluvia o incorporen áreas verdes en sus viviendas.

La propuesta plantea otorgar un descuento del 50 por ciento en el pago del impuesto predial durante los primeros tres años a quienes acrediten una reducción de al menos el 20 por ciento en su consumo de electricidad mediante energía solar, así como un incentivo adicional del 20 por ciento durante los tres años siguientes si los sistemas continúan en funcionamiento.

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde, Jesús Sesma Suárez, explicó que la medida busca acelerar la transición hacia un modelo de desarrollo sustentable en la capital. Al respecto, el legislador destacó: "Incentivar este tipo de proyectos representa una forma de reconocer a quienes contribuyen al cuidado del medio ambiente, al tiempo que generan ahorros en el consumo de energía y en la economía familiar".

El proyecto de ley contempla además estímulos para los contribuyentes que instalen azoteas verdes o mantengan áreas jardinadas con árboles adultos, con el objetivo de disminuir la temperatura urbana, mejorar la calidad del aire y fortalecer la resiliencia ambiental en la Ciudad de México. De acuerdo con el grupo parlamentario, estas acciones permitirán avanzar hacia una metrópoli con menor contaminación y mayor eficiencia energética en los hogares.