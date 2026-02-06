'Levantan' a Gerardo Arredondo, empresario y excandidato a alcalde de Salamanca

Autoridades municipales confirmaron la privación de la libertad de Gerardo Arredondo, empresario del ramo de la construcción y excandidato a la presidencia municipal, ocurrida en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

De acuerdo con una ficha informativa emitida por la Dirección de Seguridad Pública municipal, el hecho fue reportado como verídico y ocurrió la mañana de este viernes en la zona sur de la ciudad, tras una denuncia presentada ante las autoridades.

Despliegan operativo de búsqueda

Luego de recibir el reporte, se desplegó un operativo conjunto en el que participan corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno —municipal, estatal y federal— con el objetivo de localizar al ciudadano afectado y esclarecer los hechos.

Las autoridades no han detallado el modo en que ocurrió la privación de la libertad ni las circunstancias previas al hecho, con el fin de no entorpecer las investigaciones en curso.

Fiscalía estatal investiga el caso

La dependencia añadió que la Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y dar con el paradero del empresario.

Hasta el momento, no se ha confirmado si existió algún tipo de exigencia posterior ni si el caso está relacionado con antecedentes políticos o empresariales del afectado.

Llamado a la ciudadanía

La Dirección de Seguridad Pública de Salamanca reiteró su compromiso con la seguridad de la población y aseguró que se mantienen las acciones coordinadas con autoridades estatales y federales para atender el caso.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y a colaborar con las autoridades en caso de contar con información que pueda contribuir al desarrollo de la investigación.

¿Quién es Gerardo Arredondo?

Gerardo Arredondo Hernández, es un empresario de Salamanca y fue candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato a la presidencia municipal de la demarcación.

De acuerdo con medios locales, Arredondo Hernández es empresario dedicado a la construcción y tenía un negocio que vendía materiales en el municipio.

Arredondo se alejó de la vida política tras perder la elección ante el morenista César Prieto, quien asumió la presidencia municipal en octubre de 2024.

