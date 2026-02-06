Lotería Nacional: Resultados del Sorteo Superior 2871 del 06 de febrero del 2026

Este 06 de febrero, la Lotería Nacional celebra el esperado Sorteo Superior 2871, ¿estás buscando los números ganadores?

Aquí encontrarás los resultados completos del Sorteo Superior 2871 de la Lotería Nacional.

El Sorteo Superior 2871, realizado este viernes 16 de enero, reconoce a los productores de café en México.

El Sorteo Superior 2871 contaba con un premio mayor de 17 millones de pesos en 4 series. ¿Quieres saber cuáles fueron los números afortunados?

Sorteo superior Lotería nacional.

Los números ganadores de la Lotería Nacional los daremos a conocer al terminar la ceremonia.



¿Cómo cobrar premios de la Lotería Nacional?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio o reintegro en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Cajas de Pagos de Premios y Reintegros, Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Nacional?

El próximo sorteo de la Lotería Nacional será el domingo 08 de febrero de 2026 con el Sorteo Zodiaco 1737, que promete un premio mayor de 7 millones de pesos. El Sorteo Zodiaco 1737 tiene un valor de 40 pesos por boleto.

El Sorteo Zodiaco 1737 se realizará a las 20:00 horas. Para seguir la transmisión en vivo de los futuros sorteos, visita el canal de YouTube de la Lotería Nacional - Sorteos Tradicionales.