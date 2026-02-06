Resultados Melate 4171: Viernes 06 de febrero de 2026

Este viernes presenciamos el sorteo número 4171 de Melate, Revancha y Revanchita. ¿Serás el afortunado ganador? Descubre los resultados del Melate 4171 para el viernes 06 de febrero de 2026.

Como cada viernes, se llevó a cabo un nuevo sorteo de Melate, Revancha y Revanchita. Esta vez, el sorteo número 4171 tenía una bolsa acumulada de 470.5 millones de pesos.

A las 21:00 horas de este viernes 30 de enero, los Pronósticos para la Asistencia Pública dieron a conocer los números ganadores del sorteo 4171 de Melate, Revancha y Revanchita. ¿Estás listo para conocer si eres el afortunado ganador?

Melate. Melate

Números ganadores del sorteo 4167 de Melate, Revancha y Revanchita

En la noche del 06 de febrero de 2026, los números ganadores del sorteo 4171 se darán a conocer y aquí tendremos los resultados.

Si resultaste ser uno de los afortunados ganadores en el sorteo 4171 Melate, Revancha y Revanchita, tienes un plazo de 60 días para cobrar tu premio. No olvides llevar tu boleto original.

Descubre los números ganadores de otros sorteos aquí.

¿Cómo se realiza el sorteo Melate?

Cada noche de sorteo Melate, se eligen siete esferas de manera aleatoria de una urna que contiene diferentes números. Estos son los números ganadores; seis son los números naturales, mientras que el séptimo es adicional. Para ser uno de los afortunados, deberás acertar al menos dos números naturales.

¿Dónde ver el sorteo Melate?

Para seguir cada una de las transmisiones que realizan los Pronósticos para la Asistencia Pública de Melate, Revancha y Revanchita, podrás hacerlo a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional - Sorteos Electrónicos.

Con una hora aproximada de duración, las transmisiones inician en punto de las 21:00 horas todos los domingos, miércoles y viernes.

¿Cómo jugar a Melate y posiblemente ganar la bolsa acumulada?

Jugar al Melate es más sencillo de lo que parece. Tienes dos opciones: en línea o directamente en cualquiera de las agencias ubicadas en la Ciudad de México. Puedes encontrar la más cercana a tu domicilio aquí.

Si decides optar por el método tradicional de jugar a Melate, Revancha y Revanchita, simplemente tendrás que acudir a una de las muchas agencias disponibles. Aquí, tu tarea será completar el volante clásico de estos sorteos con las combinaciones numéricas que consideres afortunadas.

Si optas por la opción en línea, podrás participar incluso minutos antes del sorteo. Recuerda que la Lotería Nacional recomienda hacerlo solo a través de canales oficiales.

Para jugar en línea deberás ingresar a cualquiera de los sitios oficiales previamente mencionados; se te proporcionará un boleto electrónico. Este boleto digital te permite elegir tus combinaciones numéricas favoritas directamente desde tu dispositivo.