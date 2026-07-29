Rescatan a pareja arrastrada por río tras fuerte lluvia en Tlaxcala

Luego de una fuerte lluvia, una pareja estuvo a punto de morir al ser arrastrada con su automóvil por la corriente del río Tenexac, en el municipio de Papalotla, Tlaxcala.

Los primeros reportes indican que la pareja ignoró las indicaciones de la policía al transitar por una de las calles afectadas por la lluvia e intentó cruzarla; sin embargo, el vehículo fue arrastrado por la corriente. Afortunadamente, el automóvil quedó atorado debajo de un puente, lo que impidió que la corriente los arrastrara y murieran ahogados.

Al lugar acudieron los servicios de emergencia, alertados a través del 911. En el sitio realizaron diversas maniobras que permitieron rescatar con vida a la pareja.

Las autoridades municipales de Papalotla hicieron un nuevo llamado a la población para respetar las indicaciones y los señalamientos sobre el cierre de algunas calles debido a las inundaciones, ya que representan un riesgo para las personas.