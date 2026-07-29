Fiscalía de Chiapas abre investigación por novatadas en Normal Mactumactzá

El fiscal del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que un grupo especializado realiza las investigaciones por los hechos de violencia denunciados por madres y padres de familia, así como estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, ubicada al poniente de la capital chiapaneca.

Un equipo multidisciplinario ya se encuentra desahogando las diligencias necesarias para integrar las carpetas de investigación y deslindar responsabilidades.

Llaven Abarca aseguró que no habrá impunidad ante estos lamentables hechos cometidos en agravio de jóvenes estudiantes y quien o quienes resulten responsables enfrentarán a la justicia.

Hasta el momento suman cinco denuncias de jóvenes que sufrieron las llamadas novatadas en el interior de la escuela ubicada en la colonia Plan de Ayala al poniente de Tuxtla Gutiérrez y en vísperas del ciclo escolar los nuevos alumnos son convocados con engaños de recibir un curso de inducción.

Antes de iniciar los actos de novatadas, los barandales de la escuela son tapados con largos nylon negros para evitar ser vistos y así permanecen hasta concluir todo.

Este miércoles, alumnos que reprobaron el examen de admisión fueron convocados a ingresar a la normal con el fin de suplir a los jóvenes que han resistidos a las novatadas, pero que si aprobaron el examen y cuentan con una matrícula de nuevo ingreso.